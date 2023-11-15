Гонорары из России: в ФРГ изымают из продажи книги о Путине

Немецкое издательство изымает из продажи книги о Путине после сообщений о том, что их автор получал деньги от олигарха Мордашова. Телекомпания NDR изучает юридические шаги против Хуберта Зайпеля.

После публикации расследования о том, что автор документального фильма и двух книг о Владимире Путине Хуберт Зайпель (Hubert Seipel) получил сотни тысяч евро от офшоровроссийского олигарха Алексея Мордашова, выпускавшее книги Зайпеля издательство Hoffmann und Campe объявило, что прекращает продажу его книг о российском президенте. Издательство сообщило об этом в среду, 15 ноября, в ответ на запросы информагентств dpa и EPD, подчеркнув, что ему ничего не было известно о фактах, изложенных в опубликованном накануне расследовании издания "Важные истории", журнала Der Spiegel и телеканала ZDF.

Если факты стороннего спонсорства подтвердятся, Hoffmann und Campe оставляет за собой право обратиться в суд, сказал журналистам представитель издательства. В 2015 и 2021 годах Hoffmann und Campe издало две книги Зайпеля о Путине.

NDR рассматривает возможность подать в суд на Зайпеля

Выводы из опубликованного расследования сделало и немецкая медиакомпания Norddeutscher Rundfunk (NDR): она также объявила, что рассматривает возможность обращения с иском в суд против журналиста. "Есть подозрение, что нас, а значит, и нашу аудиторию, намеренно обманывают", - заявил директор NDR Йоахим Кнут (Joachim Knuth).

По его словам, телеканал намерен "тщательно проанализировать" процесс заказа и съемки фильмов Зайпеля для NDR. Для этого компании удалось привлечь бывшего главного редактора журнала Der Spiegel Штеффена Клусмана (Steffen Klusmann).

В NDR также сообщили, что канал связался с представителями продюсерской компании и самим Зайпелем, и он признался, что в 2013 и 2018 годах получил от Мордашова деньги по двум "спонсорским контрактам" на два книжных проекта. Ранее Зайпель не сообщал NDR о заключении этих контрактов и телекомпания рассматривает это как существенный конфликт интересов, ставящий под сомнение журналистскую независимость Зайпеля.

Последний раз биограф Путина сотрудничал с NDR в 2019 году.

Профсоюз раскритиковал поступок биографа Путина

В крупнейшем немецком профсоюзе Ver.di подвергли поступок Зайпеля резкой критике. "Хуберт Зайпель серьезно обманул редакции, с которыми работал, а значит, и зрителей и читателей", - заявил отвечающий за СМИ член федерального исполнительного совета Ver.di Кристоф Шмиц (Christoph Schmitz). Действия Зайпеля он назвал нарушением профессиональных принципов, изложенных в кодексе этики журналистов, который считает бесчестным и непрофессиональным поведением получение взятки за публикацию информации.

Согласно оказавшимся в распоряжении журналистов документам, в 2018 году Зайпель подписал "спонсорский договор", который должен был принести ему не менее 600 000 евро. Такую сумму выделили на создание и популяризацию книги о "политическом климате в России". Речь шла о книге "Власть Путина. Зачем Европе Россия?", опубликованной в 2021 году гамбургским издательством Hoffmann und Campe.

В подготовленных для подписания документах также стояла рукописная пометка "аналогично заключенному в 2013 году договору: биография Путина". В 2015 году вышла книга Зайпеля "Путин. Логика власти".

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