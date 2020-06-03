В ФРГ - антирекорд по преступлениям с политическими мотивами

В Германии число преступлений, совершенных по политическим мотивам, в 2020 году достигло максимума с начала ведения статистики в этой области в 2001 году. Это следует из обнародованных в субботу, 13 марта, данных правительства ФРГ, предоставленных им в ответ на запрос партии "зеленых" в бундестаге.
Согласно этому документу, в 2020 году полиция ФРГ зарегистрировала 44 034 политически мотивированных преступления, причем 3354 из них имели насильственный характер. Это на 2500 преступлений больше, чем предыдущий антирекорд в этой области, поставленный в 2016 году - спустя год после начала кризиса, вызванного массовым притоком беженцев в Германию.
При этом министерство внутренних дел ФРГ указывает, что данные о числе политически мотивированных преступлений в 2020 году еще могут быть скорректированы в сторону увеличения с учетом обработки последних данных. По данным МВД, большинство преступлений, имеющих политическую подоплеку, - около 23 400 - были совершены правыми радикалами. За 11 000 преступлений, предположительно, стоят сторонники леворадикальных идей. Более 630 преступлений были совершены по мотивам межнациональной вражды или религиозной ненависти.
Антисемитские преступления в Германии
Число антисемитских преступлений в 2020 году также достигло в Германии максимума - 2322. Подавляющее большинство из них (2204) были совершены сторонниками правоэкстремистских взглядов, уточняют в МВД. В 56 случаях антисемитские преступления носили насильственный характер, в 51 случае были связаны с нанесением телесных повреждений.
Смотрите также:
-
Наклейки как орудие идеологической борьбы
Столкновение мировоззрений
Политические листовки на клейкой основе формулируют порой диаметрально противоположные мировоззрения: один стикер требует запретить строительство мечетей, другой говорит "нет" ксенофобии.
-
Наклейки как орудие идеологической борьбы
Задолго до Холокоста
Расовая идеология нацистов появилась не на пустом месте. Стикеры антисемитского содержания были в Германии в ходу еще в 19 веке. "Не покупай у евреев" - призывает круглая наклейка 1896 года. После проигранной немцами Первой мировой войны с помощью подобных стикеров с особой настойчивостью винили во всех бедах евреев.
-
Наклейки как орудие идеологической борьбы
Уличная пропаганда
Нацисты целенаправленно использовали наклейки для популяризации своей расовой идеологии. Сразу же после победы на выборах в рейхстаг в марте 1933 года в Берлине появились стикеры, призывающие немцев к бойкоту еврейских магазинов.
-
Наклейки как орудие идеологической борьбы
Ответ нацистам
Еврейские организации в 1920-е годы пытались противостоять разжиганию расовой ненависти наклейками просветительского содержания: "Ненависть к евреям из-за корысти - позорное преступление, из-за убеждения - глупость". Спустя десять лет, когда антисемитизм стал государственной доктриной, осталось только констатировать: "Нацисты - это наше несчастье".
-
Наклейки как орудие идеологической борьбы
Любовь под знаком свастики
Даже в любовной переписке использовались наклейки антисемитского содержания. Конверт каждого из этих писем заклеен для прочности наклейкой с антисемитским лозунгом.
-
Наклейки как орудие идеологической борьбы
Социальные стены
В послевоенной Германии стикеры изменили свое содержание, но не исчезли совсем. Особенно в политизированные 1970-80-е годы наклейки с политическими лозунгами использовались бунтарями в борьбе против истэблишмента. Их "постили" на улицах все "аналоговые" поколения вплоть до появления "Фейсбука" и "Твиттера".
-
Наклейки как орудие идеологической борьбы
На злобу дня
Виртуальная эпоха не отменила стикеров. Идеологические баталии вокруг актуальной темы "беженцы в Германии", например, идут не только в социальных сетях, но и на улицах с помощью наклеек диаметрально противоположного содержания. Более полно с историей политических наклеек за последние сто лет можно познакомиться в Немецком историческом музее в Берлине.
Автор: Хайке Мунд, Элла Володина