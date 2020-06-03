В ФРГ - антирекорд по преступлениям с политическими мотивами

В Германии число преступлений, совершенных по политическим мотивам, в 2020 году достигло максимума с начала ведения статистики в этой области в 2001 году. Это следует из обнародованных в субботу, 13 марта, данных правительства ФРГ, предоставленных им в ответ на запрос партии "зеленых" в бундестаге.

Согласно этому документу, в 2020 году полиция ФРГ зарегистрировала 44 034 политически мотивированных преступления, причем 3354 из них имели насильственный характер. Это на 2500 преступлений больше, чем предыдущий антирекорд в этой области, поставленный в 2016 году - спустя год после начала кризиса, вызванного массовым притоком беженцев в Германию.

При этом министерство внутренних дел ФРГ указывает, что данные о числе политически мотивированных преступлений в 2020 году еще могут быть скорректированы в сторону увеличения с учетом обработки последних данных. По данным МВД, большинство преступлений, имеющих политическую подоплеку, - около 23 400 - были совершены правыми радикалами. За 11 000 преступлений, предположительно, стоят сторонники леворадикальных идей. Более 630 преступлений были совершены по мотивам межнациональной вражды или религиозной ненависти.

Антисемитские преступления в Германии

Число антисемитских преступлений в 2020 году также достигло в Германии максимума - 2322. Подавляющее большинство из них (2204) были совершены сторонниками правоэкстремистских взглядов, уточняют в МВД. В 56 случаях антисемитские преступления носили насильственный характер, в 51 случае были связаны с нанесением телесных повреждений.

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