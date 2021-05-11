В ФРГ 86 процентов фирм стали жертвами хакеров

В Германии почти не осталось компаний, которые еще не становились жертвами киберпреступников. За последние 12 месяцев почти девять из десяти немецких предприятий по меньшей мере однажды пострадали от кражи данных, шпионажа или диверсий со стороны хакеров, сообщило в четверг, 5 августа, Федеральное объединение предприятий цифровой экономики, телекоммуникации и новых медиа Bitkom.

86 процентов руководителей опрошенных компаний сообщили, что в 2020-2021 годах их фирмы понесли ущерб в результате кибератак. В 2018-2019 годах аналогичный показатель составлял 75 процентов.

Почти треть кибератак совершают организованные банды

По результатам исследования, за последние два года резко выросло, прежде всего, число случаев шантажа со стороны киберпреступников, выводящих из строя информационные и производственные системы компаний и нарушающих производственные процессы. В общей сложности ущерб в немецкой экономике в результате хакерских атак в 2020-2021 годах составил около 223 миллиардов евро, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель 2018-2019 годов (103 миллиарда).

При этом, по оценкам компаний, в 40 процентах случаев действовали "хакеры-любители", еще 29 процентов хакерских атак совершены организованными преступными бандами, отметило объединение BITKOM. 42 процента фирм сообщили, что кибератаки были возможны из-за ошибочных непреднамеренных действий сотрудников, в еще 28 процентах случаев речь шла о намеренном нанесении ущерба сотрудниками.

43 процента участвовавших в опросе компаний заявили, что пострадали от киберпреступников, находившихся в Германии, 37 процентов - от злоумышленников из стран Восточной Европы (без России). Еще 30 процентов фирм сообщили о кибератаках из Китая, 23 процента - из РФ, 16 процентов - из США. 31 процент компаний заявили, что не смогли установить регион, из которого были атакованы хакерами. В рамках опроса фирмы могли указать несколько предполагаемых регионов.

Фактор риска - удаленный режим работы сотрудников

По словам главы BITKOM Ахима Берга (Achim Berg), резкий рост случаев, среди прочего, связан с удаленной работой персонала большинства фирм во время пандемии. Руководители 59 процентов компаний, разрешающих сотрудникам работать из дома, сообщили об инцидентах в сфере компьютерной безопасности, имевших место с начала пандемии. 9 процентов фирм считают, что кибератаки угрожают их существованию. 24 процента предприятий увеличили инвестиции в IT-безопасность.

Недостаточно просто отправить сотрудников в хоум-офис, необходимо обеспечить безопасность их домашних компьютеров и коммуникационных каналов с фирмой, а также провести соответствующую подготовку персонала в сфере IT-безопасности, подчеркнул Берг.

В исследовании участвовали более тысячи фирм

Глава BITKOM отметил, что угроза от кибератак актуальна для всех немецких компаний вне зависимости от их отрасли. Он призвал усилить диалог по данной проблеме между бизнесом и политикой, а также укреплять сотрудничество в сфере кибербезопасности в рамках ЕС.

В рамках исследования эксперты BITKOM проанализировали данные 1067 компаний из всех отраслей экономики.

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