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Санна Марин
Санна МаринФото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa/picture alliance
ПолитикаФинляндия

В Финляндии Санна Марин подала в отставку с поста премьера

Сергей Ромашенко
20 мин. назад

Партия Марин заняла лишь третье место на недавних парламентских выборах. Победу одержали консерваторы и правые популисты.

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин после поражения ее Социал-демократической партии на парламентских выборах подала прошение об отставке. Президент страны Саули Ниинистё принял отставку Марин, сообщила канцелярия президента в четверг, 6 апреля. 37-летняя социал-демократка будет исполнять обязанности главы правительства Финляндии до формирования нового кабинета.

Санна Марин руководит правительством Финляндии с конца 2019 года. Она возглавляет левоцентристскую коалицию из пяти партий. На выборах 2 апреля ее партия заняла лишь третье место, уступив консервативной Национальной коалиционной партии и правопопулистской партии "Истинные финны". Это означает, что в Финляндии произойдет смена правительства.

Лидер консерваторов Петтери Орпо после католической Пасхи намерен начать переговоры о формировании правящей коалиции со всеми партиями. Санна Марин накануне объявила о намерении уйти с поста председателя Социал-демократической партии в ходе партийного съезда в сентябре. После этого она продолжит работу в парламенте в качестве обычного депутата.

Скандал вокруг Санны Марин

Репутация Санны Марин подпала под удар в августе 2022 года из-за видео в соцсетях, на котором она танцевала в компании друзей. Как утверждали СМИ, на записи с финским премьером было слышно, как кто-то произнес слово "мука", якобы имея в виду кокаин. Чтобы погасить скандал, Марин добровольно сдала тест на наркотики, результат которого оказался отрицательным. В итоге инцидент сошел на нет, а рейтинг одобрения деятельности Марин, по данным газеты Helsingin Sanomat, в декабре составил 64 процента.

Марин долгое время сохраняла популярность благодаря успехам в борьбе с пандемией ковида и в деле присоединения Финляндии к НАТО. В то же время оппозиция обвиняла ее правительство в безответственной трате государственных средств и обещало сократить расходы на 6 млрд евро.

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