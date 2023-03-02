В феврале инфляция в еврозоне снизилась меньше, чем ожидали
Сергей Ромашенко
1 ч. назад
Рост дороговизны в зоне евро продолжался главным образом из-за высоких цен на продовольствие. Глава МВФ Кристин Лагард полагает, что уже в марте инфляция снизится более значительно.
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Инфляция в еврозоне в феврале нынешнего года снизилась меньше, чем ожидалось. Потребительские цены повысились в годовом исчислении на 8,5 процента, главным образом из-за роста цен на продовольствие, сообщило в четверг, 2 марта, европейское статистическое агентство Eurostat со ссылкой на первые приблизительные оценки. Между тем аналитики прогнозировали февральскую инфляцию на уровне 8,2 процента.
Темпы инфляции в еврозоне снижаются уже четвертый месяц подряд. В январе соответствующий показатель, по данным Eurostat, составил 8,6 процента, в декабре 2022-го - 9,2. Максимальный - на уровне 10,6 процента - был зафиксирован в октябре.
Рост дороговизны из-за подорожания продовольствия
Основным фактором, повлиявшим на рост дороговизны в 20 странах еврозоны в феврале, стало подорожание продуктов питания, табака и алкоголя: цены на них повысились на 15 процентов. Это означает, что цены на энергоносители впервые за многие месяцы перестали быть главным фактором роста стоимости жизни.