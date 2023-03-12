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Столица Эстонии ТаллиннФото: Michael Szönyi/imagebroker/imago images
ПолитикаЭстония

В Эстонии взят под стражу пророссийский политик Петерсон

Александра Иванова
35 мин. назад

Айво Петерсона и двух его соратников подозревают в поддерживании отношений с иностранным государством "с целью совершения преступления". Их арестовали на срок до двух месяцев.

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В Эстонии трое мужчин, в том числе неоднократно выступавший в поддержку России лидер движения Koos ("Вместе") Айво Петерсон, были задержаны по подозрению в "создании или поддержании отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления", сообщают в субботу, 11 марта, эстонские СМИ. Признанным виновными по этой уголовной статье эстонского законодательства грозит до шести лет лишения свободы.

По информации эстонской национальной телерадиовещательной компании ERR, задержание было проведено полицией безопасности в ночь на 10 марта. Имена двух других мужчин, задержанных вместе с Петерсоном, - Дмитрий Роотси и Андрей Андронов. Первый из них также, как и Петерсон, является эстонским гражданином. Андронов имеет российское гражданство и постоянный вид на жительство в Эстонии.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Кайри Кюнгас, суд удовлетворил ходатайство Государственной прокуратуры и признал подозрения в совершении преступления обоснованными. По решению суда мужчины должны быть заключены под стражу на срок до двух месяцев. Постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано в Таллинском окружном суде.

Участие Петерсона в выборах и поездка в Донецк

В начале марта Айво Петерсон баллотировался на выборах в эстонский парламент Рийгикогу по списку Объединенной левой партии Эстонии в преимущественно русскоязычном регионе на северо-востоке Эстонии Ида-Вирумаа. За него было отдано 3969 голосов, но этого не хватило, чтобы получить депутатский мандат.

В конце февраля Петерсон посетил оккупированный российскими войсками Донецк и выступил в эфире российского телевидения - в передаче Владимира Соловьева.

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