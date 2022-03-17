В ЕС заморозили процедуру допуска российской вакцины "Спутник V"

В Евросоюзе приостановлена процедура сертификации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В настоящее время ничего не происходит, "у нас нет контактов с российскими инстанциями", сообщил в четверг, 17 сентября, Фергус Суини, руководитель отдела клинических исследований Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в Амстердаме. Причин он не назвал. Как отмечает агентство dpa, неизвестно, связано ли прекращение контактов сторон с войной России против Украины. В свою очередь Суини не ожидает, что процедура допуска вакцины может быть возобновлена в ближайшее время.
EMA приступила около года назад к проверке "Спутник V" по так называемой процедуре постепенной экспертизы (rolling review), когда эксперты изучают результаты тестов и исследований, хотя разработчик вакцины не подал заявку на ее регистрацию. Таким образом должен быть ускорен допуск вакцин от коронавируса. Однако в случае со "Спутник V" процедура многократно затягивалась, поскольку эксперты EMA не получили все необходимые для этого данные.
ВОЗ обещает вскоре продолжить процедуру допуска "Спутника V"
Днем ранее Всемирная организация здравоохранения, которая также еще не завершила процедуру одобрения "Спутника V", сообщила, что отложила инспекцию производства российской вакцины на более поздний срок. "Предполагалось, что мы начнем проводить инспекции в России с 7 марта, их отложили на более позднюю дату", - сказала помощник гендиректора ВОЗ Марианжела Симау 16 марта. По ее словам, на оценку и инспекции препарата повлияла в том числе сложившаяся в мире финансовая ситуация, а также - ограничения авиаперелетов.
Центр имени Гамалеи, разработавший вакцину, подал заявку на ее включение в список рекомендованных ВОЗ для экстренного применения против COVID-19 вакцин в январе 2021 года. В июне прошлого года экспертная группа ВОЗ выявила нарушения при производстве "Спутника- V" на предприятии в Уфе. После этого процесс одобрения российской вакцины был приостановлен до октября. Кроме того, ВОЗ долго дожидалась всей необходимой информации о вакцине и только в начале января 2022 года сообщила, что РФПИ передал организации всю документацию, необходимую для продолжения процедуры допуска.
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Автор: Андрей Гурков