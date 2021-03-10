В ЕС считают голословными обвинения Nexta по кредитам Минску

В Евросоюзе утверждают, что обвинения в нецелевом использовании средств ЕС властями Беларуси, прозвучавшие в фильме канала Nexta "о коррупции Лукашенко", безосновательны. Официальный представитель ЕС по вопросам политики соседства и расширения Ана Писонеро в ответ на запрос DW назвала в среду, 10 марта, предположения о том, что помощь ЕС пошла на строительство зданий или жилых домов, используемых режимом Александра Лукашенко, "совершенно необоснованными и безосновательными".

По ее словам, двусторонняя финансовая помощь ЕС направлена на то, чтобы принести конкретную пользу белорусскому народу. Реализация безвозмездной помощи ЕС в Беларуси находится под непосредственным управлением ЕС и направляется через организации гражданского общества, международные организации, такие как Всемирный банк, а также компании частного сектора для заключения контрактов на оказание технической помощи. "Она не включает в себя передачу финансовых средств государству", - утверждает представительница ЕС.

ЕС направляет помощь Беларуси подальше от центральной власти

Ана Писонеро указала, что для всей безвозмездной помощи со стороны ЕС существует значительное количество процедур внутреннего и внешнего контроля, включая проверки и аудиты, для того чтобы обеспечить правильное использование средств в соответствии с целями проекта и при полном соблюдении применимых финансовых правил.

В соответствии с решением Совета ЕС от 12 октября, Брюссель максимально удалил свою помощь Беларуси от центральных органов власти, подчеркнула собеседница DW. По ее словам, в настоящее время двусторонняя финансовая помощь ЕС ограничена сферами, приносящими пользу населению Беларуси, такими как помощь молодежи, мероприятиям по защите окружающей среды, малому и среднему бизнесу, гражданскому обществу, независимым СМИ.

Европейские банки отреагировали на ситуацию в Беларуси

По данным Брюсселя, кредиты Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для Минска насчитывают 550 млн евро, они предоставлены в таких областях, как транспорт, муниципальная инфраструктура, энергоэффективность и поддержка малого и среднего бизнеса. Ана Писонера особо подчеркнула, что ЕИБ "не выделял Республике Беларусь никаких кредитов в государственном секторе" и, следовательно, "нет оснований утверждать, что финансирование ЕИБ было использовано не по назначению".

Текущие же кредиты Беларуси Европейского банка реконструкции и развития составляют более 1,3 млрд. евро и охватывают проекты в основном в сфере агробизнеса и инфраструктуры. "Оба банка придерживаются твердой политики абсолютной нетерпимости к мошенничеству и коррупции по всем финансируемым ими проектам", - настаивает европейская чиновница.

По ее словам, реагируя на развитие ситуации в Беларуси, оба банка стали по-другому подходить к операциям в стране: так, в государственном секторе новые операции в настоящее время не рассматриваются вовсе, в то время как инвестиции в операции частного сектора могут быть продолжены в зависимости от каждого конкретного случая.

В фильме "Золотое дно", опубликованном на YouTube командой Telegram-канала Nexta 8 марта, утверждается со ссылкой на анонимного сотрудника администрации Лукашенко, что многолетний белорусский правитель использует средства ЕС из программ на экологию для содержания своих резиденций, расположенных в заповедниках. Этот источник конкретно упоминает проект по очистке Западной Двины, деньги из которого якобы были использованы на ремонт набережной, фонтаны и площадь победы в Витебске.

Кроме того, автор фильма указывает, не называя источника этой информации, что ЕС выделяет Беларуси на различные проекты безвозмездные займы или кредиты под один процент, на средства из которых люди из окружения Лукашенко якобы строят жилье, продают его под более высокий процент, а разницу кладут себе в карман.

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