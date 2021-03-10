В ЕС считают голословными обвинения Nexta по кредитам Минску
В Брюсселе прокомментировали DW обвинения телеграм-канала Nexta в том, что средства европейской помощи используются в Беларуси не по назначению. В ЕС назвали эти заявления безосновательными.
В Евросоюзе утверждают, что обвинения в нецелевом использовании средств ЕС властями Беларуси, прозвучавшие в фильме канала Nexta "о коррупции Лукашенко", безосновательны. Официальный представитель ЕС по вопросам политики соседства и расширения Ана Писонеро в ответ на запрос DW назвала в среду, 10 марта, предположения о том, что помощь ЕС пошла на строительство зданий или жилых домов, используемых режимом Александра Лукашенко, "совершенно необоснованными и безосновательными".
По ее словам, двусторонняя финансовая помощь ЕС направлена на то, чтобы принести конкретную пользу белорусскому народу. Реализация безвозмездной помощи ЕС в Беларуси находится под непосредственным управлением ЕС и направляется через организации гражданского общества, международные организации, такие как Всемирный банк, а также компании частного сектора для заключения контрактов на оказание технической помощи. "Она не включает в себя передачу финансовых средств государству", - утверждает представительница ЕС.
ЕС направляет помощь Беларуси подальше от центральной власти
Ана Писонеро указала, что для всей безвозмездной помощи со стороны ЕС существует значительное количество процедур внутреннего и внешнего контроля, включая проверки и аудиты, для того чтобы обеспечить правильное использование средств в соответствии с целями проекта и при полном соблюдении применимых финансовых правил.
В соответствии с решением Совета ЕС от 12 октября, Брюссель максимально удалил свою помощь Беларуси от центральных органов власти, подчеркнула собеседница DW. По ее словам, в настоящее время двусторонняя финансовая помощь ЕС ограничена сферами, приносящими пользу населению Беларуси, такими как помощь молодежи, мероприятиям по защите окружающей среды, малому и среднему бизнесу, гражданскому обществу, независимым СМИ.
Европейские банки отреагировали на ситуацию в Беларуси
По данным Брюсселя, кредиты Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для Минска насчитывают 550 млн евро, они предоставлены в таких областях, как транспорт, муниципальная инфраструктура, энергоэффективность и поддержка малого и среднего бизнеса. Ана Писонера особо подчеркнула, что ЕИБ "не выделял Республике Беларусь никаких кредитов в государственном секторе" и, следовательно, "нет оснований утверждать, что финансирование ЕИБ было использовано не по назначению".
Текущие же кредиты Беларуси Европейского банка реконструкции и развития составляют более 1,3 млрд. евро и охватывают проекты в основном в сфере агробизнеса и инфраструктуры. "Оба банка придерживаются твердой политики абсолютной нетерпимости к мошенничеству и коррупции по всем финансируемым ими проектам", - настаивает европейская чиновница.
По ее словам, реагируя на развитие ситуации в Беларуси, оба банка стали по-другому подходить к операциям в стране: так, в государственном секторе новые операции в настоящее время не рассматриваются вовсе, в то время как инвестиции в операции частного сектора могут быть продолжены в зависимости от каждого конкретного случая.
В фильме "Золотое дно", опубликованном на YouTube командой Telegram-канала Nexta 8 марта, утверждается со ссылкой на анонимного сотрудника администрации Лукашенко, что многолетний белорусский правитель использует средства ЕС из программ на экологию для содержания своих резиденций, расположенных в заповедниках. Этот источник конкретно упоминает проект по очистке Западной Двины, деньги из которого якобы были использованы на ремонт набережной, фонтаны и площадь победы в Витебске.
Кроме того, автор фильма указывает, не называя источника этой информации, что ЕС выделяет Беларуси на различные проекты безвозмездные займы или кредиты под один процент, на средства из которых люди из окружения Лукашенко якобы строят жилье, продают его под более высокий процент, а разницу кладут себе в карман.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс демократии
При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень восприятия коррупции
Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Условия для ведения бизнеса
В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".
Беларусь в различных мировых рейтингах
Гендерное неравенство
В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.
Беларусь в различных мировых рейтингах
ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни
Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень свободы СМИ
По уровню свободы прессы Беларусь находится на 153-м месте из 180. Рядом в рейтинге 2020 года - Бруней и Турция. Россия - на 149-й строчке, Украина - на 96-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Рейтинг милитаризации
Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Всемирный индекс счастья
В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс человеческого развития
При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Свобода перемещения
В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Почтовые услуги
Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс глобальных климатических рисков
В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.