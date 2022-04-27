 В ЕС предложили сделать процесс получения шенгенской визы цифровым | Новости из Германии о Европе | DW | 27.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В ЕС предложили сделать процесс получения шенгенской визы цифровым

Еврокомиссия предложила изменить процедуру получения Шенгенской визы. Подать заявку на нее и оплатить визовый сбор можно будет на единой цифровой платформе для всех стран Шенгена.

Шенгенская виза

Еврокомиссия предлагает перевести процедуру получения шенгенской визы в цифровую форму. Проект соответствующего регламента еврокомиссары приняли на своем заседании в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе исполнительного органа ЕС.

"Половина из тех, кто приезжает в ЕС по шенгенской визе, считают процесс получения визы обременительным, а треть вынуждена далеко ехать, чтобы подать документы на визу. Пришло время, чтобы ЕС создал быструю, безопасную онлайн-платформу для подачи на визу для граждан третьих стран, нуждающихся в краткосрочных визах для поездки в ЕС", - заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Когда может заработать цифровая процедура подачи на шенгенскую визу

В Еврокомиссии предложили создать возможность подать заявку на визу и оплатить сбор за нее на единой платформе для всего ЕС. Платформа сама будет определять, какое государство объединения ответственно за обработку заявки. Это будет удобно в первую очередь для тех, кто хочет посетить сразу несколько шенгенских стран. Платформа предоставит всю актуальную информацию о краткосрочных визах в ЕС. Наклейку в загранпаспорт вклеивать не будут.

Лично идти в консульство нужно будет только тем, кому необходимо сдать биометрическую информацию, прежде всего, отсканировать отпечатки пальцев. Речь идет о тех, кто впервые в жизни будет подавать заявку на шенгенскую визу, чьи биометрические данные больше недействительны, и кто только получил новый загранпаспорт.

Для остальных людей тоже будет возможность подать бумажную заявку, если у них нет возможности это сделать онлайн. Однако в Еврокомиссии отметили, что такую возможность будут предоставлять "в индивидуальном порядке".

Теперь проект регламента о цифровой визе будут рассматривать Совет ЕС и Европарламент. По замыслу Еврокомиссии, разработка платформы должна начаться в 2024 году, а запустят ее - в 2026-м. После этого у стран Шенгенской зоны будет пять лет переходного периода, на протяжении которого они должны будут подключиться к цифровой системе.

Предложение касается 26 стран: 22 стран ЕС (за исключением Ирландии, Болгарии, Румынии, Хорватии и Кипра), а также Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна.

Смотрите также: 

  • Нови-Сад

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Нови-Сад - "сербские Афины"

    Нови-Сад - второй по величине и значимости город в Сербии после Белграда. Культурная жизнь бьет здесь ключом. В 19-м веке он считался центром сербской культуры и был важным торговым городом. Отсюда и его второе название - "сербские Афины".

  • Нови-Сад. Пьяные часы

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    "Пьяные часы"

    Отправившись в Петроварадинскую крепость, вы точно остановитесь перед Часовой башней на площадке Верхнего Форта. Который час? Ответить на этот вопрос будет сначала не так просто: большая стрелка показывает часы, малая - минуты. Эти часы - подарок эрцгерцогини Австрии Марии Терезии. С 18-го века они вводят прохожих в заблуждение, за что в народе им дали название "пьяные часы".

  • Петроварадинская крепость

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Петроварадинская крепость

    Это одна из главных достопримечательностей Сербии и одна из наиболее хорошо сохранившихся крепостей в Европе. Она была заложена для обороны империи Габсбургов от турок в 17-м веке. Здесь есть уникальные подземные военные галереи - четырехуровневая система связи и обороны. Ее общая протяженность - 16 км. С 2001 года здесь проходит европейский музыкальный фестиваль - EXIT.

  • Милева Марич и Альберт Эйнштейн

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Знаменитости Нови-Сада

    В этом городе каждый, наверное, знает, кто такая Милева Марич. Здесь она посещала школу для девочек. Она стала первой сербкой и одной из первых женщин в мире, изучавших математику и физику. Ее научная карьера прервалась после того, как она встретила Альберта Эйнштейна. В 1903 году пара поженилась. Правда, в 1919 этот брак распался. О роли Милевы в успехе Эйнштейна до сих пор ведутся споры.

  • Эш

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Природная идиллия в бывшей столице металлургов

    Эш - второй по величине город Великого Герцогства Люксембурга. Его полное название - Эш-сюр-Альзетт. Эта культурная столица Европы - 2022 расположена на границе с Францией. Некогда она была столицей металлургов.

  • Эш

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Университет вместо производства

    Первое упоминание Эша датируется 12 апреля 1128 года. Папа римский Гонорий II отметил его в своем письме. Правда, он носил название "Аш". В 19-м веке город пережил промышленный бум. Здесь были обнаружены большие месторождения железной руды. После закрытия производства городу на реке Альзетт пришлось искать новые пути развития. На территории бывшего промышленного комплекса теперь - университет.

  • Университетская библиотека в Эше

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Промышленный дизайн

    Современный кампус и здания университета в квартале Эш-Бельвале относятся к Люксембургскому университету. Как и в этой библиотеке, повсюду можно увидеть промышленный дизайн. Более 6700 студентов обучаются здесь на четырех языках - английском, немецком, французском и люксембургском. Сегодня в Эше проживает более 120 национальностей. Численность населения - примерно 36 тысяч человек.

  • Каунас

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Каунас

    И эта культурная столица Европы - 2022 является вторым по величине городом в своей стране. ЛитовскийКаунас подготовил обширную программу для празднования культурного года: 40 фестивалей, 60 выставок и 250 мероприятий.

  • Каунас

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    История евреев в Каунасе

    Специально к году европейской культурной столицы была подготовлена и книга "Евреи из Каунаса". Она рассказывает о трагических страницах истории этого литовского города. А IX форт, один из фортов Ковенской крепости под Каунасом, - сегодня музей памяти жертв Холокоста. Во времена национал-социализма он был местом уничтожения десятков тысяч мирных жителей и военнопленных со всей Европы.

  • Новый сказочный герой Каунаса

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Культурное многообразие

    В Каунасе с нетерпением ожидали начала года в новом статусе. Организаторы мероприятий и его жители хотят заново открыть для себя свое культурное многообразие. Вместо того, чтобы остававаться "самым литовским из литовских городов", Каунас делает ставку на многообразие. С этой целью был создан сказочный персонаж "Чудовище Каунаса". Он должен помочь объединить весь город.

    Автор: Райна Бройер, Кристине Ленен, Марина Борисова


Смотреть видео 02:21

Эйфелева башня: туристы вновь стали посещать главную достопримечательность Парижа (06.07.2020)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Год без виз в ЕС: что изменилось для Украины? (11.06.2018)  

Безвизовый режим между ЕС и Грузией: как это работает? (28.03.2017)  

Реклама

Самые читаемые

"Историческая" встреча в Рамштайне стран-партнеров Украины  

"Экономическое самоубийство России". Бизнесу ФРГ советуют уходить из РФ  

Генассамблея ООН приняла резолюцию о праве вето  