В ЕС предложили сделать процесс получения шенгенской визы цифровым

Еврокомиссия предлагает перевести процедуру получения шенгенской визы в цифровую форму. Проект соответствующего регламента еврокомиссары приняли на своем заседании в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе исполнительного органа ЕС.

"Половина из тех, кто приезжает в ЕС по шенгенской визе, считают процесс получения визы обременительным, а треть вынуждена далеко ехать, чтобы подать документы на визу. Пришло время, чтобы ЕС создал быструю, безопасную онлайн-платформу для подачи на визу для граждан третьих стран, нуждающихся в краткосрочных визах для поездки в ЕС", - заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Когда может заработать цифровая процедура подачи на шенгенскую визу

В Еврокомиссии предложили создать возможность подать заявку на визу и оплатить сбор за нее на единой платформе для всего ЕС. Платформа сама будет определять, какое государство объединения ответственно за обработку заявки. Это будет удобно в первую очередь для тех, кто хочет посетить сразу несколько шенгенских стран. Платформа предоставит всю актуальную информацию о краткосрочных визах в ЕС. Наклейку в загранпаспорт вклеивать не будут.

Лично идти в консульство нужно будет только тем, кому необходимо сдать биометрическую информацию, прежде всего, отсканировать отпечатки пальцев. Речь идет о тех, кто впервые в жизни будет подавать заявку на шенгенскую визу, чьи биометрические данные больше недействительны, и кто только получил новый загранпаспорт.

Для остальных людей тоже будет возможность подать бумажную заявку, если у них нет возможности это сделать онлайн. Однако в Еврокомиссии отметили, что такую возможность будут предоставлять "в индивидуальном порядке".

Теперь проект регламента о цифровой визе будут рассматривать Совет ЕС и Европарламент. По замыслу Еврокомиссии, разработка платформы должна начаться в 2024 году, а запустят ее - в 2026-м. После этого у стран Шенгенской зоны будет пять лет переходного периода, на протяжении которого они должны будут подключиться к цифровой системе.

Предложение касается 26 стран: 22 стран ЕС (за исключением Ирландии, Болгарии, Румынии, Хорватии и Кипра), а также Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна.

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