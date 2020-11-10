 В Ереване задержаны подозреваемые в призывах к захвату власти | Новости из Германии о Европе | DW | 11.11.2020

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Европа

В Ереване задержаны подозреваемые в призывах к захвату власти

После массовых волнений в Ереване силовики задержали шесть человек, их подозревают по двум статьям Уголовного кодекса Армении.

Демонстранты, ворвавшиеся в здание правительства Армении в Ереване, 10 ноября

Демонстранты, ворвавшиеся в здание правительства Армении в Ереване, 10 ноября

В Ереване задержали шесть человек по подозрению в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя. Об этом в своем Facebook во вторник, 10 ноября, сообщил глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян. По его словам, двое из задержанных активно участвовали в нападении на спикера парламента Арарата Мирзояна.

Власти будут очень жестко пресекать попытки государственного переворота, заявил после этого в интервью Общественному телевидению вице-премьер Армении Тигран Авинян. "При необходимости нынешние власти уйдут, будут избраны новые власти, но допустить попытки государственного переворота наша команда не может", - приводит его слова агентство News.am.

В тот же день в Ереване разгромили офис фонда Сороса. Накануне тысячи ереванцев вышли на акцию протеста после обнародования заявления премьер-министра Армении и президентов России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Протестующие прорвались в парламент и правительство Армении, где сломали мебель и разбили окна. У здания парламента группа людей вступила в перепалку с охраной спикера Мирзояна, подъехавшего в это время к зданию. Его выволокли из машины и избили. 

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    Автор: Юлия Хан, Елена Гункель


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