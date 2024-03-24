В Ереване задержан напавший на полицейский участок

Спецназ СНБ Армении задержал вооруженного неизвестного мужчину, ворвавшегося в полицейский участок в Ереване. О мотивах нападавшего точной информации нет.

В Ереване спецназ Службы национальной безопасности (СНБ) задержал вооруженного мужчину, который ворвался в отделение полиции, сообщает агентство ТАСС в воскресенье, 24 марта. Ранее армянско- и русскоязычные СМИ и Telegram-каналы написали, что трое неизвестных вооруженных мужчин совершили нападение на отделение полиции в районе Нор Норк.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на своего корреспондента на месте событий, перед задержанием к полицейскому участку были стянуты дополнительные силы полиции. Глава полиции Армении вел переговоры с находящимся внутри вооруженным мужчиной.

Также в СМИ появились сообщения о прогремевшем в участке взрыве. По предварительным данным, двое из троих нападавших получили ранения в результате взрыва собственной гранаты.

Между тем армянское онлайн-издание Shamshyan уточняет , что перед инцидентом у расположенного в районе Нор Норк отделения полиции собрались члены общины "Боевое братство", которые потребовали отпустить их единомышленников, которые, по мнению мужчин, были задержаны незаконно.

Онлайн-издание "Кавказский узел" поясняет , что община "Боевое братство" выступает против передачи Азербайджану приграничных территорий Армении. Со ссылкой на пресс-службу полиции Армении, издание пишет, что 23 марта были задержаны 49 членов этой общины по подозрению в незаконном ношении и хранении оружия. Из публикации следует, что члены общины "Боевое братство" приехали в село Воскепар Тавушской области, чтобы поддержать местных жителей, также выступающих против передачи приграничных территорий Азербайджану.

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