В Дюссельдорфе судят предполагаемого исламиста-функционера

Против предполагаемого сторонника "Исламского фронта освобождения Сирии", 36-летнего cирийца Мухаммеда З., в понедельник, 15 марта, начался процесс в Высшем земельном суде (OLG) в Дюссельдорфе. Как отмечает агентство dpa, обвиняемый входил в администрацию сирийского города Ракка, занятого исламистами.

Разрушения в сирийском городе Ракка

Прокуратура также обвиняет Мухаммеда З. в том, что он принимал участие в военных операциях и вел переговоры о судьбе пленных.

По версии следствия, в феврале 2013 года сириец присоединился к группировке "Бригады Насера Салах ад-Дина" (боевое крыло "Комитетов народного сопротивления". - Ред.), а позднее - и к "Исламскому фронту освобождения Сирии".

Приговор экс-сотруднику сирийской военной разведки

Ранее Германия стала первой страной в мире, которая в соответствии с международным правом в феврале вынесла приговор экс-сотруднику сирийской военной разведки. Впервые в мире суд признал тот факт, что правительство Сирии совершает преступления против человечности, а режим Башара Асада систематически атакует гражданское население собственной страны, используя похищения, пытки и убийства.

До этого ФРГ первой из крупных европейских стран отменила вето на высылку сирийцев из числа преступников и потенциально опасных лиц обратно на родину. По некоторым данным, это решение может коснуться примерно 90 граждан Сирии.

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