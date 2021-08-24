 В День независимости Украины в Киеве состоялся военный парад | Новости из Германии об Украине | DW | 24.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

В День независимости Украины в Киеве состоялся военный парад

В Украине 30 лет со дня провозглашения независимости отметили военным парадом в Киеве - первым для президента Зеленского. В параде участвовали и военные 15 стран-партнеров Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Киеве перед началом военного парада, 24 августа

Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Киеве перед началом военного парада, 24 августа

24 августа 2021 года в Украине отмечают 30 лет независимости. Президент Владимир Зеленский в этот день впервые за время нахождения на этом посту принял в Киеве масштабный парад вооруженных сил Украины и военных стран-союзников - с танками, бронетранспортерами и самолетами.

Рядом с Зеленским находились экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Среди иностранных гостей присутствовали президенты Литвы, Польши и Латвии, министр иностранных дел Франции, а также Вселенский Патриарх Варфоломей.

Масштабный и по натовским стандартам

Выступая перед началом парада, на который съехались украинцы из разных уголков страны, президент Зеленский заявил, что все граждане Украины - с востока и запада - "должны быть одной семьей". В этом году парад прошел без традиционного объезда подразделений министром обороны. Именно такое нововведение в министерстве накануне назвали уходом от "совковости" и демонстрацией приверженности натовским стандартам.

В начале парада военнослужащие пронесли 30-метровый государственный флаг. Далее к Майдану прошагали пешие колонны - более пять тысяч военнослужащих. Среди участников шествия были также представители войск 15 стран-партнеров Украины - Канады, США, Литвы, Эстонии, Грузии, Дании и других. А международный симфонический оркестр объединенных вооруженных сил исполнил гимн Европейского Союза - оду Бетховена "К радости".

Новая военная техника

После получасового марша над центром столицы пролетела авиационная техника, в том числе крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", созданный киевским заводом имени Антонова. По официальным данным, в параде приняли участие более ста летательных аппаратов, четыреста единиц вооружений и боевой техники.

В частности, по центру Киева прошли танки, провезли реактивные системы залпового огня, противовоздушной обороны, а также показали робототехнику и беспилотники Bayraktar. Среди новинок, которые увидели зрители, - элементы разведывательно-ударного комплекса с противокорабельными ракетами "Нептун", ракетный комплекс "Сапсан", а также танк "Оплот-2М", который выпустили в Харькове в августе этого года.

В этот же день в Одессе прошел военно-морской парад с участием кораблей Украины и НАТО. Такую демонстрацию флота организовали впервые за годы украинской независимости. Закончились праздничные мероприятия концертом на 70-тысячном киевском стадионе "Олимпийский".

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Договор по транзиту газа: трубы соприкосновения России и Украины

    Россия и Украина после долгих переговоров достигли принципиального соглашения по транзиту газа. Детали сделки объявят позднее. Сергей Елкин об успешном завершении многомесячной саги.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Первая встреча Путина и Зеленского: газовый вопрос повис в воздухе

    Встреча президентов РФ и Украины в рамках саммита в "нормандском формате" не принесла прорыва в переговорах по транзиту газа. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Куда делись унитазы с возвращенных Украине кораблей

    На кораблях, которые РФ задержала год назад и теперь вернула Украине, демонтировано оборудование вплоть до унитазов, заявил Киев. Сергей Елкин даже в этой истории нашел место для романтики.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Зеленая метка, или Что грозит Трампу после телефонного разговора с Зеленским

    Просьба Дональда Трампа провести в Украине расследование против Джо Байдена и его сына грозит импичментом президента США. Зеленая метка может оказаться для Трампа черной, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Путин против очернения Украины: как заговорят Киселев и Соловьев

    Президент РФ Владимир Путин призвал российские СМИ перестать очернять Украину. Карикатурист Сергей Елкин о том, что теперь польется с экранов телевизоров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Владимир Зеленский празднует победу "Слуги народа"

    Партия "Слуга народа" победила на парламентских выборах в Украине. Карикатурист Сергей Елкин о реакции на данные экзитполов ее лидера - президента страны Владимира Зеленского.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство этой страны Михаилу Саакашвили. Экс-губернатор Одесской области решил приехать в Украину. Карикатурист Сергей Елкин умиляется.

  • Зеленский обращается к чиновникам, требуя, чтобы те вешали на стены его карикатуры, а не портреты

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Зеленский - президент: карикатура лучше портрета?

    Новый президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что чиновникам не стоит вешать в кабинетах его портрет. Карикатурист Сергей Елкин понял намек.

  • Два человека пьют на брудершафт, держа в руках стаканы, на которых написано анализ

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Сдача анализов Зеленским и Порошенко - бьет наповал!

    Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики. Карикатурист Сергей Елкин о шоу, в которое превращаются выборы в Украине.

  • Зеленский на фоне флага Украины и между Порошенко и Тимошенко победно всидывает руки вверх

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Зеленский - хорошо смеется тот, кто смеется первым

    Комик и новичок в политике Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента в Украине. Карикатурист Сергей Елкин и о тех, кому сейчас не до смеха - Порошенко и Тимошенко.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Путин на страже Керченского пролива

    Военные корабли РФ протаранили украинский буксир и перехватили еще два катера, проходившие через Керченский пролив. Кадры тарана судна напомнили Сергею Елкину игру в морской бой.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Выборы в Украине: как Порошенко будет бороться с конкурентами?

    Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Сергей Елкин - о его возможном козыре в предвыборной гонке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Киев вводил запрет на въезд российских мужчин в Украину

    Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Карикатурист Сергей Елкин предположил, по какому принципу составлялся запрет.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Кремль украинских политиков для санкций выбирал

    В санкционном списке Москвы оказались десятки представителей политической элиты Украины, включая Юлию Тимошенко. Как в Кремле составляли этот список? Взгляд Сергея Елкина.

  • карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Воскресение" Аркадия Бабченко: на аркане у спецслужб?

    Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал спецоперацию СБУ.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?

    После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

  • Karikatur von Sergey Elkin (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался

    Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Siemens на Крым напоролся

    Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым

    Дональд Трамп ожидает от Москвы возврата Крыма Украине, заявил его пресс-секретарь. Сергей Елкин о несбывшихся надеждах Путина.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 03:04

Западные кремлинологи об итогах визита Меркель в Москву и Киев

Аудио- и видеофайлы по теме

Сделка США и Германии по "Северному потоку-2": что говорят Киев и Москва (22.07.2021)  

Зеленский в Берлине прощается с Меркель и еще надеется похоронить Северный поток-2. DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

Преступления по одной схеме. Что узнали о Лукашенко правозащитники?  

Миграционный кризис: новый просчет Лукашенко  

Философ Мацкевич из СИЗО в Минске: Нужно начинать все сначала  