В День независимости Украины в Киеве состоялся военный парад

24 августа 2021 года в Украине отмечают 30 лет независимости. Президент Владимир Зеленский в этот день впервые за время нахождения на этом посту принял в Киеве масштабный парад вооруженных сил Украины и военных стран-союзников - с танками, бронетранспортерами и самолетами.

Рядом с Зеленским находились экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Среди иностранных гостей присутствовали президенты Литвы, Польши и Латвии, министр иностранных дел Франции, а также Вселенский Патриарх Варфоломей.

Масштабный и по натовским стандартам

Выступая перед началом парада, на который съехались украинцы из разных уголков страны, президент Зеленский заявил, что все граждане Украины - с востока и запада - "должны быть одной семьей". В этом году парад прошел без традиционного объезда подразделений министром обороны. Именно такое нововведение в министерстве накануне назвали уходом от "совковости" и демонстрацией приверженности натовским стандартам.

В начале парада военнослужащие пронесли 30-метровый государственный флаг. Далее к Майдану прошагали пешие колонны - более пять тысяч военнослужащих. Среди участников шествия были также представители войск 15 стран-партнеров Украины - Канады, США, Литвы, Эстонии, Грузии, Дании и других. А международный симфонический оркестр объединенных вооруженных сил исполнил гимн Европейского Союза - оду Бетховена "К радости".

Новая военная техника

После получасового марша над центром столицы пролетела авиационная техника, в том числе крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", созданный киевским заводом имени Антонова. По официальным данным, в параде приняли участие более ста летательных аппаратов, четыреста единиц вооружений и боевой техники.

В частности, по центру Киева прошли танки, провезли реактивные системы залпового огня, противовоздушной обороны, а также показали робототехнику и беспилотники Bayraktar. Среди новинок, которые увидели зрители, - элементы разведывательно-ударного комплекса с противокорабельными ракетами "Нептун", ракетный комплекс "Сапсан", а также танк "Оплот-2М", который выпустили в Харькове в августе этого года.

В этот же день в Одессе прошел военно-морской парад с участием кораблей Украины и НАТО. Такую демонстрацию флота организовали впервые за годы украинской независимости. Закончились праздничные мероприятия концертом на 70-тысячном киевском стадионе "Олимпийский".

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