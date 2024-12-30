В Чечне пообещали приравнять майнинг к терроризму

Советник главы Чечни Адам Делимханов заявил, что действия людей, занимающихся майнингом, влекут за собой проблемы с электричеством и виновные будут подвергнуты строгому наказанию.

Людей, занимающихся майнингом криптовалют в Чечне, приравняют к террористам. Об этом заявил в понедельник, 30 декабря, депутат Госдумы и советник главы республики Адам Делимханов. Он указал, что в Чечне уже были выявлены случаи нелегального майнинга, причем "многие из них бывают связаны с людьми, работающими в различных структурах".

"Рамзан Кадыров просит довести до сведения всех жителей, что в случае выявления подобных случаев, которые также влекут за собой проблемы с электричеством в целом районе, селе или городе, виновные в этом будут подвергнуты строгому наказанию. Мы приравняем их к террористам, так как их действия наносят вред всему обществу", - заявил депутат.

По словам Делимханова, незаконный майнинг приводит к краже электричества у других людей. Депутат пообещал усилить работу по выявлению таких случаев, добавив, что "особое внимание" проблеме нелегального майнинга будет уделено в Шалинском районе, где "ситуация остается актуальной".

Правительство России 24 декабря утвердило перечень регионов, где с 1 января запретят майнинг криптовалют до 2031 года. Запрет распространят на Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Чечню, а также аннексированные Россией территории Украины. Кроме того, майнинг запретят на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, но только в пики энергопотребления.