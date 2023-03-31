В части Ростовской области введен режим ЧС из-за снегопада

Режим ЧС действует в Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах Ростовской области, а также в городе Шахты. На трассах образовались многокилометровые пробки.

Из-за сильного снегопада на части Ростовской области РФ был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Как сообщил в ночь на пятницу, 31 марта, в Telegram губернатор региона Василий Голубев , режим ЧС действует в Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах, а также в городе Шахты.

Утром 31 марта российские СМИ сообщили, что на трассах Ростовской области, в районах действия ЧС, застряли 33 автобуса, перевозившие в общей сложности 766 пассажиров. На трассе М-4 "Дон", по данным ГУ МЧС по Ростовской области, на 06.00 мск пробка составляла 30 километров. Вдоль трассы было открыто 7 мобильных и 8 стационарных пунктов обогрева и питания, где разместили 147 человек, в том числе 34 ребенка.

По словам губернатора, к 03.00 мск в регионе 20 человек были эвакуированы из зоны заторов. В ликвидации ЧС задействованы 181 человек и 111 единиц техники, указал Голубев.

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