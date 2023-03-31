В части Ростовской области введен режим ЧС из-за снегопада

Утром 31 марта российские СМИ сообщили, что на трассах Ростовской области, в районах действия ЧС, застряли 33 автобуса, перевозившие в общей сложности 766 пассажиров. На трассе М-4 "Дон", по данным ГУ МЧС по Ростовской области, на 06.00 мск пробка составляла 30 километров. Вдоль трассы было открыто 7 мобильных и 8 стационарных пунктов обогрева и питания, где разместили 147 человек, в том числе 34 ребенка.
По словам губернатора, к 03.00 мск в регионе 20 человек были эвакуированы из зоны заторов. В ликвидации ЧС задействованы 181 человек и 111 единиц техники, указал Голубев.
Смотрите также:
Транспортный коллапс из-за сильных снегопадов в ФРГ