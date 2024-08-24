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В Британии подготовились к смерти кота Ларри с Даунинг-стрит

Александра Иванова
24 августа 2024 г.

Пресс-служба резиденции премьера Великобритании собрала материал для СМИ, предназначенный для публикации в день смерти всеобщего любимца-мышелова.

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Кот Ларри, проживающий в резиденции премьер-министра Великобритании
Кот ЛарриФото: Getty Images/WPA/J. Glossop

"Он пережил множество мышей и видел, как уходили в отставку пять премьер-министров", - такими словами британская газета The Times пишет о коте-мышелове Ларри (Larry the Cat), живущем в резиденции главы правительства Соединенного Королевства. Как сообщает издание в пятницу, 23 августа, поскольку всеобщий любимец достиг преклонного возраста в 17 лет, на Даунинг-стрит подготовили все, чтобы в случае его смерти сообщить об этом "благодарному народу" через СМИ.

В частности, пресс-служба отобрала на этот случай фотографии Ларри на Даунинг-стрит. Они хранятся в специальной папке в компьютерной системе резиденции премьера, пишет The Times. Кроме того, был подготовлен некролог, который опубликуют "в тот печальный день, когда он (кот Ларри. - Ред.) покинет нас", цитирует газета источник в правительстве. 

План с кодовым названием "Ларри Бриджес"

Указывается, что план на случай смерти кота получил кодовое название "Ларри Бриджес" - по аналогии с планами, готовящимися на случай кончины членов королевской семьи.

Так, план на случай кончины королевы Елизаветы II носил кодовое название "Операция Лондонский мост", а план на случай смерти короля Карла III называется "Операция Менайский мост" - как подвесной мост, пересекающий пролив Менай между островом Англси и материковой частью Уэльса, делятся журналисты.

Кот Ларри переехал на Даунинг-стрит в 2011 году из приюта для кошек и собак, расположенного в лондонском районе Баттерси. При этом кот получил должность "главного мышелова" (chief mouser) в резиденции британского премьера. Изначально он должен был стать семейным питомцем тогдашнего главы правительства Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона. Однако последний покинул резиденцию после выборов в 2016 году, а вот Ларри - остался.

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