В Бразилии из-за обрушения скалы погибли семь человек

В Бразилии на лодки с туристами обрушилась часть скалы, в результате погибли не менее семи человек, еще трое пропали без вести, сообщила спасательная служба в штате Минас-Жерайс в воскресенье, 9 января. Более 30 человек получили травмы, четверо из них все еще госпитализированы. Трагедия произошла на озере Фурнаш в 400 километрах от Сан-Паулу.

Часть скалы обвалилась, когда туристы на нескольких прогулочных лодках осматривали водопад на озере. На видео, выложенных в соцсетях, видно, как огромная каменная глыба откалывается от скалы и падает на лодки. Две лодки напрямую пострадали от удара, еще две получили побочные повреждения. Все погибшие находились на лодке Jesus.

Губернатор штата Минас-Жерайс - Ромеу Зема выразил шок по поводу случившегося. "Сегодня мы в нашем штате испытываем боль из-за трагедии, вызванной сильными проливными дождями, которые привели к обрушении скалы на озере Фурнаш в Капитолиу", - написал он в своем микроблоге Twitter.

Последние две недели в этом регионе шли сильные дожди, вызвавшие наводнение в штате Минас-Жерайс. Почти 17 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

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