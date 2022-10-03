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Денис Бечирович голосует в Тузле
Денис Бечирович голосует в ТузлеФото: Ahmed Besic/AA/picture alliance
ПолитикаБосния и Герцеговина

В Боснии и Герцеговине изменился состав президиума

Евгений Жуков
40 мин. назад

Впервые за 12 лет место в президиуме Боснии и Герцеговине потерял представитель националистической партии боснийцев-мусульман. Конкуренты от сербов оспаривают победу на выборах.

https://www.dw.com/ru/v-bosnii-i-gercegovine-izmenilsa-sostav-prezidiuma/a-63317494

В борьбе за место в трехстороннем межэтническом президиуме Боснии и Герцеговины от босняков лидирует умеренный социал-демократ Денис Бечирович. Согласно предварительным результатам, обнародованным в ночь на понедельник, 3 октября, Бечиревич, которого поддержали одиннадцать оппозиционных партий, набрал 55,78 процента голосов, опередив лидера националистической Партии демократического действия (ПДД) Бакира Изетбеговича, получившего 39,31 процента.

Изетбегович признал свое поражение. Победа Бечировича означает, что впервые за двенадцать лет в органе, являющемся коллективным главой государства, не будет представлен политик ПДД.

Согласно предварительным результатам, в место в президиуме от хорватов получит представительница партии "Хорватское демократическое содружество" Боряна Кришто (51,36 процента), сменив там Желько Комшича (48,64).

Республики в составе Боснии и Герцеговины

От сербов место в президиуме, по-видимому, займет кандидат от националистического Союза независимых социал-демократов (СНСД) Желька Цвиянович (51,65 процента), которая правит в сербской части страны. Она является близкой соратницей и однопартийкой сербского сепаратиста Милорада Додика. До сих пор он занимал сербское место в президиуме, а теперь баллотировался на пост президента Республики Сербской и, согласно заявлению его партии, лидирует на выборах. Впрочем, соперники националистов из Партии демократического прогресса также заявили о победе своего кандидата - Елены Тривич. Официальные результаты выборов должны быть оглашены в течение 3 октября.

Выборы в свете этнического конфликта

Выборы в Боснии и Герцеговине проходили на фоне растущего этнического конфликта. На уровне общегосударственных институтов граждане выбирали президиум, федеральный парламент, а также парламенты двух во многом независимых частей страны, президента Республики Сербской и кантональные администрации Федерации Боснии и Герцеговины.

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