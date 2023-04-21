В больнице Берлина полиция выстрелила в буянившего пациента

Пациент наркологического отделения начал буянить и угрожать ножом приехавшим полицейским, которые открыли огонь. Мужчина был ранен в ногу.

В еврейской больнице Берлина (Jüdisches Krankenhaus Berlin) сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь по пациенту, который буянил и угрожал медперсоналу и полицейским ножом. Мужчина получил ранение в ногу, его состояние стабильное, сообщает агентство dpa в пятницу, 21 апреля.

Сотрудники больницы вызвали полицию в 14.30 по местному времени из-за беспорядка, устроенного одним из пациентов. Сообщается, что инцидент произошел в наркологическом отделении больницы.

45-летний мужчина не отреагировал на просьбу прибывших полицейским опустить нож, после чего они дважды выстрелили в него и ранили мужчину в ногу. Кроме нападавшего никто не пострадал, сообщил представитель полиции. Мужчине была оказана медицинская помощь, в настоящее время его состояние стабильно.

Смотрите также: