В Берлине воры повредили комплекс Колонны победы ради металлолома

Украдены медные листы с крыш зданий, которые входят в мемориальный комплекс Колонна победы в Берлине. Об этом стало известно в субботу, 21 августа.

Кражу заметили рабочие, которые должны были осмотреть здания в связи с отсутствующим водосточным желобом. Последующий осмотр показал, что медные детали крыши были украдены с трех из четырех зданий комплекса. Поскольку злоумышленники срезали детали лишь с заднего фасада, пропажа была обнаружена не сразу.

Как отметил в разговоре с газетой Berliner Zeitung один из берлинских чиновников, медную облицовку не могло снести ветром, поскольку на крыше можно увидеть ровный срез. В настоящий момент полиция проводит расследование произошедшего.

Ущерб в сотни тысяч евро

Ущерб от кражи исчисляется сотнями тысяч евро. Злоумышленники серьезно повредили крыши, а поскольку здания являются памятниками архитектуры, им потребуется ремонт, который будет соответствовать критериям закона об охране исторических памятников.

Колонна победы, воздвигнутая в честь побед Пруссии над Данией, Францией и Австрией в период с 1864 по 1871 год, считается одной из самых популярных достопримечательностей Берлина. В 1941 году комплекс был дополнен четырьмя “домами-туннелями”, через которые сегодня осуществляется доступ на смотровую площадку памятника.

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