В Берлине проводят генеральную уборку

Кеды и вратарские перчатки от футболиста года? Барабанные палочки от рок-музыканта? Неофициальный символ Берлинского кинофестиваля? Эти и другие ценные вещицы можно приобрести в рамках кампании "Берлин проводит уборку" (Re-Use Berlin), запущенной властями немецкой столицы с целью привлечь внимание к проблеме повторного использования вещей.

К инициативе привлекли знаменитостей. Так, многолетний директор Берлинале Дитер Косслик (Dieter Kosslick) расстался со своим красным шарфом. За 18 лет пребывания Косслика на посту этот предмет гардероба стал неотъемлемым символом кинофестиваля.

Кроме того, по сусекам поскребли актриса Каролине Херфурт (Karoline Herfurth), телеведущий и рок-музыкант Улли Целле (Ulli Zelle), актриса Катя Вайтценбёк (Katja Weitzenböck). А берлинский футбольный клуб "Герта", участвующий в акции наряду с клубом "Унион", передал обувь и перчатки Руне Ярстейна. В 2018 году уроженец Норвегии и вратарь "Герты" был признан футболистом года у себя на родине.

Актриса Катя Вайтценбёк

Для прежних владельцев эта мебель оказалась ненужной

Предложенные вещицы можно приобрести на онлайн-аукционе на платформе eBay до 13 сентября. Вся выручка будет направлена на социальные проекты на тему повторного использования вещей. Какие именно? Организаторы берлинской кампании выберут их в октябре в рамках конкурса.

2600 евро лежат без дела и собирают пыль

Власти города указывают на огромный потенциал концепции. В среднем в каждом берлинском домохозяйстве можно найти вещи на 2600 евро, которые лежат без дела и собирают пыль, однако пригодны к повторному использованию. С учетом 2 млн домохозяйств это составляет более 5 млрд евро в одной лишь столице, отметили в берлинском сенате.

В немецкой столице в рамках инициативы Re-Use действуют уже три центра, куда можно отнести неиспользуемые вещи и помочь им отыскать нового владельца.

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