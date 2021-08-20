 В Берлине проводят генеральную уборку | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.08.2021

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Культура и стиль жизни

В Берлине проводят генеральную уборку

В берлинских домах скопились вещицы на 5 млрд евро, которые лишь собирают пыль. Цель кампании "Берлин проводит уборку" с участием знаменитостей - популяризовать повторное использование вещей.

Многолетний директор Берлинале Дитер Косслик, стулья и диваны

Дитер Косслик в одном из центров, открытом в рамках инициативы Re-Use

Кеды и вратарские перчатки от футболиста года? Барабанные палочки от рок-музыканта? Неофициальный символ Берлинского кинофестиваля? Эти и другие ценные вещицы можно приобрести в рамках кампании "Берлин проводит уборку" (Re-Use Berlin), запущенной властями немецкой столицы с целью привлечь внимание к проблеме повторного использования вещей.

К инициативе привлекли знаменитостей. Так, многолетний директор Берлинале Дитер Косслик (Dieter Kosslick) расстался со своим красным шарфом. За 18 лет пребывания Косслика на посту этот предмет гардероба стал неотъемлемым символом кинофестиваля.

Кроме того, по сусекам поскребли актриса Каролине Херфурт (Karoline Herfurth), телеведущий и рок-музыкант Улли Целле (Ulli Zelle), актриса Катя Вайтценбёк (Katja Weitzenböck). А берлинский футбольный клуб "Герта", участвующий в акции наряду с клубом "Унион", передал обувь и перчатки Руне Ярстейна. В 2018 году уроженец Норвегии и вратарь "Герты" был признан футболистом года у себя на родине.

Актриса Катя Вайтценбёк держит зеленые кеды

Актриса Катя Вайтценбёк

Стулья, комоды и диваны

Для прежних владельцев эта мебель оказалась ненужной

Предложенные вещицы можно приобрести на онлайн-аукционе на платформе eBay до 13 сентября. Вся выручка будет направлена на социальные проекты на тему повторного использования вещей. Какие именно? Организаторы берлинской кампании выберут их в октябре в рамках конкурса.

2600 евро лежат без дела и собирают пыль

Власти города указывают на огромный потенциал концепции. В среднем в каждом берлинском домохозяйстве можно найти вещи на 2600 евро, которые лежат без дела и собирают пыль, однако пригодны к повторному использованию. С учетом 2 млн домохозяйств это составляет более 5 млрд евро в одной лишь столице, отметили в берлинском сенате.

В немецкой столице в рамках инициативы Re-Use действуют уже три центра, куда можно отнести неиспользуемые вещи и помочь им отыскать нового владельца.

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    Автор: Ксения Сафронова


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