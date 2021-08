В Берлине проводят генеральную уборку

Как обставить свою квартиру модно и уютно

Без излишеств

По мнению эксперта Гади Хердер, девиз дизайнеров этого года - "Less but better" ("Меньше, но лучше"). Это относится как к созданию интерьеров, так и к потреблению и использованию сырья. На первом месте стоит минимализм, простые формы и экологичные материалы.