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Демонстрация на тракторах в БерлинеФото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

В Берлине прошла акция за перемены в аграрном секторе

Ольга Лебедева
8 мин. назад

В демонстрации в правительственном квартале Берлина во время ярмарки "Зеленая неделя" участвовали фермеры со всей Германии.

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Несколько тысяч человек вышли на улицы Берлина, чтобы заявить о необходимости основополагающих преобразований в аграрном секторе и производстве продуктов питания и более щадящего для окружающей среды сельского хозяйства. Демонстрация состоялась в субботу, 21 января, под лозунгом "Хорошая еда для всех, а не прибыль для немногих", участники прошли шествием по правительственному кварталу немецкой столицы.

На ежегодную акцию протеста, прошедшую во время сельскохозяйственной ярмарки "Зеленая неделя", съехались фермеры со всей Германии, часть из них - на тракторах. Среди слоганов были "Массовое животноводство не нужно ни одной свинье", "Аграрная индустрия убивает", "Защитим насекомых".

Требования к федеральному правительству

Инициаторами демонстрации выступили целый ряд организаций, включая экологические объединения BUND и Nabu, сельскохозяйственные организации AbL и Bioland, а также "Гринпис", Misereor и Fridays for Future. Участники передали ноту протеста министру сельского хозяйства ФРГ Джему Эздемиру (Cem Özdemir).

"Мы ожидаем большего от аграрного министра и федерального правительства", - заявила представитель организаторов Инка Ланге (Inka Lange). По ее словам, конкретными требованиями являются отмена налога на добавленную стоимость на фрукты и овощи, введение налога на повышенную прибыль для аграрных концернов, дополнительная помощь людям с низкими доходами, дополнительные налоги для сверхбогатых, а также справедливые субсидии для аграрного сектора, не наносящие ущерба климату.

По данным организаторов, в акции участвовали около 10 тысяч человек, полиция заявила о 7 тысячах участников. Демонстрация прошла без инцидентов.

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