Фермеры и защитники природы провели акцию протеста у ведомства канцлера ФРГ

Фермеры и защитники окружающей среды в субботу, 16 января, провели перед ведомством федерального канцлера в Берлине акцию с требованием преобразований в аграрной сфере.

Протестное мероприятие, которое по традиции проходит ежегодно по случаю сельскохозяйственной выставки-ярмарки "Зеленая неделя", на этот раз из-за пандемии было организовано с меньшим числом участников, но с большей зрелищностью.

Перед канцелярией вывесили длинные бумажные гирлянды, отдельные звенья которых имели форму отпечатков ног. 10 тысяч следов, по замыслу организаторов, должны были напомнить о сторонниках реформ в сельскохозяйственной сфере, которые из-за жесткого локдауна не смогли приехать на мероприятие. Кроме того, через правительственный квартал проехала колонна из десятков громко сигналивших тракторов.

Чего добиваются протестующие

Акцию устроили порядка 60 организаций фермеров, объединений защитников окружающей среды и зоозащитников, а также представители церковной сферы и учреждений, занимающихся политикой помощи развивающимся странам.

Собравшиеся требовали ведения сельского хозяйства методами, способствующими охране климата, а также более гуманных условий содержания домашнего скота.

Мероприятия в рамках "Зеленой недели" пройдут в этом году 20-21 января в цифровом формате.

По данным правоохранителей, в 2020 году приуроченная к форуму протестная акция собрала порядка 27 тыс. участников. Это была одна из самых масштабных демонстраций в Берлине.

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