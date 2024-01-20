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В Берлине прошла акция за экологичное сельское хозяйство

Жан Рофе
20 января 2024 г.

Несколько тысяч человек в столице Германии приняли участие в демонстрации в поддержку сельского хозяйства без ГМО.

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Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир выступает перед протестующими в Берлине, 20 января 2024 года
Участники акции в Берлине передали Джему Оздемиру ноту протестаФото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Немецкие фермеры и защитники окружающей среды в субботу, 20 января, устроили ежегодную акцию протеста по случаю сельскохозяйственной ярмарки "Зеленая неделя" в Берлине, призывая к развитию более экологичных методов ведения сельского хозяйства.

По данным организаторов, в демонстрации под лозунгом "Хорошей пище нужно будущее - за сельское и экологически чистое сельское хозяйство без ГМО!" приняли участие около 8 тысяч человек. Протестующие прошли маршем через правительственный квартал мимо бундестага к министерству сельского хозяйства, а затем к ведомству федерального канцлера.

Главе Минсельхоза ФРГ вручили ноту протеста

Представители альянса сельскохозяйственных и экологических организаций под названием "Wir haben es satt!" ("Нам надоело!") передали ноту протеста министру сельского хозяйства ФРГ Джему Оздемиру (Cem Özdemir). В документе, озаглавленном "Остановим несправедливость и голод - укрепим права фермеров во всем мире" критикуется нерешительность федерального правительства, например, в вопросах планирования и финансирования реформ в сфере животноводства.

Оздемир принял требования демонстрантов, которые прибыли на ярмарочную площадь с несколькими десятками тракторов. Там же в этот день состоялась международная конференция министров сельского хозяйства под председательством Оздемира. В ней приняли участие около 70 его коллег со всего мира, а также делегации международных организаций.

Протесты фермеров против мер экономии

На прошлой неделе по всей Германии прошло более 100 акций протеста фермеров против запланированного правительством сокращения сельскохозяйственных субсидий. Кульминацией протестной недели стал митинг в Берлине, организованный Немецким крестьянским союзом (DBV) 15 января. В нем, по оценкам властей, участвовало около 8,5 тысячи человек и около 6 тысяч тракторов и грузовиков. Массовые акции протеста немецкие фермеры организуют с декабря 2023 года.

В рамках экономии бюджетных средств в 2024 году фермеров собирались лишить существующих уже более 70 лет скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам Минфина ФРГ, эта мера помогла бы экономить для бюджета 480 млн евро ежегодно. Позднее Берлин решил скорректировать свои планы - отменить льготы не полностью и одновременно, а постепенно и не в полном объеме. Однако в DBV не отказались от протестов, чтобы подчеркнуть, что не примут запланированное повышение налогов для сельскохозяйственной отрасли.

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