В Берлине прошла акция в поддержку экс-террористки RAF

Несколько сотен человек устроили шествие по улице в районе Кройцберг, где до своего ареста жила экс-участница RAF Даниэла Клетте.

В Берлине несколько сотен человек в субботу, 9 марта, устроили шествие в поддержку Даниэлы Клетте (Daniela Klette) - бывшей участницы левой террористической группировки "Фракция Красной армии" (Rote Armee Fraktion, RAF).

Как пишет газета Rheinische Post, демонстранты собрались ближе к вечеру в районе Кройцберг и прошли, кроме прочего, по улице Себастианштрассе, где 65-летняя женщина проживала под вымышленным именем до своего ареста 26 февраля.

Указывается, что акция в поддержку экс-террористки и других бывших участников RAF была организована частным лицом. Лозунг мероприятия звучал так: "Остановите государственный терроризм - солидарность с залегшими на дно и заключенными". По данным полиции, которые приводит агентство AFP, в шествии приняли участие около 600 человек.

Указывается, что участники акции запускали петарды и скандировали: "Свободу Даниэле - террористической является система" и "Где рейды против правых радикалов?"

Обвинения против Даниэлы Клетте

Сейчас Даниэла Клетте содержится под стражей в Нижней Саксонии по обвинению в ограблениях инкассаторов и нескольких супермаркетов.

Между тем 7 марта ей вручили еще один ордер на арест - по обвинению в причастности к терактам RAF в 1990-х годах. Согласно этому ордеру, который был выписан Федеральной прокуратурой Германии на имя Клетте еще в 2018 году, женщина подозревается в соучастии в двух покушениях на убийство и теракте с использованием взрывчатки. Речь идет о провалившемся нападении RAF на здание Deutsche Bank в Эшборне (Гессен) в феврале 1990 года, нападении с применением огнестрельного оружия на посольство США в Бонне в 1991-м году и подрыве нового здания тюрьмы в Вайтерштадте (Гессен) в 1993-м.

Теракт в Вайтерштадте стал последним, за который члены RAF взяли на себя ответственность перед роспуском организации в 1998 году. Общий ущерб от него составил 123 млн марок, что соответствует примерно 63 млн евро. Помимо Клетте в нападении на тюрьму также участвовали Эрнст-Фолькер Штауб (Ernst-Volker Staub) и Буркхард Гарвег (Burkhard Garweg), которых до сих пор разыскивает полиция.

Сын жертвы террористов RAF об акции в поддержку Клетте

Комментируя акцию в Берлине в поддержку экс-террористов, Михаэль Бубак (Michael Buback) - сын убитого в 1977 году участниками RAF генпрокурора Зигфрида Бубака (Siegfried Buback) - заявил в интервью изданиям группы RND: "Для нас, родственников жертв убийств, совершенных RAF, конечно, очень печально видеть, насколько сильна симпатия к бывшим террористам, которые, как считается, были участниками RAF".

"Право на проведение демонстраций - большая ценность, и следует принимать мероприятия, которые были правильно заявлены и на которых не было проявлений насилия, даже если ты не разделяешь их тезисы", - добавил он. По мнению Бубака, "проявления симпатии к левой сцене, вероятно, можно расценивать как звонок к пробуждению тех, кто считает, что экстремистское мышление и действия относятся исключительно к правому сектору".

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