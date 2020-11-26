В Берлине приземлился израильский самолет с надписью #WeRemember (фото)

Берлин • #WeRemember (#МыПомним). Самолет израильской авиакомпании El Al с таким хештегом на борту приземлился в Германии в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, отмечаемого 27 января, в годовщину освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим, который находился на территории Польши.

Надпись разместили на самолете в рамках глобальной кампании борьбы с антисемитизмом. Она инициирована Всемирным еврейским конгрессом и проходит под девизом: "Учитесь у прошлого. Защитите будущее" ("Learn From The Past. Protect The Future"). За штурвалом лайнера находился пилот El Al Офер Алони - внук евреев, убитых нацистами. "Я уверен, что мои бабушки и дедушки были бы горды тем, что их внук сегодня летит на израильском самолете с израильским флагом в Германию", - заявил он перед отлетом.

Памятные мероприятия в Германии

В ФРГ памятные мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти Холокоста, будут проходить в мемориалах на месте бывших концлагерей и в других местах, связанных с преследованием и массовыми убийствами евреев. 27 января в Германии также отмечается День памяти всех жертв национал-социализма, погибших в концентрационных и трудовых лагерях, тюрьмах, на подневольных работах и в центрах эвтаназии.

Специальное заседание в среду, 27 января, пройдет в бундестаге. В этом году в федеральном парламенте выступят председатель еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотте Кноблох (Charlotte Knobloch) и представительница партии "зеленых", публицистка, уроженка Украины Марина Вайсбанд (Marina Weisband).

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