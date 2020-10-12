В день "Марша пенсионеров" в Беларуси задержали около 70 человек

Акции протеста в понедельник, 12 октября, прошли в Минске и нескольких других городах Беларуси. По данным незарегистрированного в стране правозащитного центра "Весна", были задержаны 67 человек, основная часть - в белорусской столице, двое - в Витебске, один - в Могилеве. Некоторые из задержанных были сильно избиты, как минимум пятерых увезла скорая. Среди задержанных были несовершеннолетние, позже одного 13-летнего мальчика отпустили.

Один из внесенных в список задержанных - Владимир Зарянкин, старший сын мэра Витебска Вадима Зарянкина, уточняет белорусский информационный портал Tut.by. Он был за рулем, когда около 23.00 по минскому времени "неизвестные в балаклавах, шлемах и с дубинками разбили стекло в машине и задержали водителя", вытащив его из автомобиля.

В Минске в нескольких местах протестующие перекрывали движение на проезжих частях, в том числе при помощи горящих автопокрышек, пробовали строить баррикады, выстраивались в живые цепи. Оппозиционный Telegram-канал NEXTA сообщает, что в районе Каменной горки милицией были применены свето-шумовые гранаты. Во дворах проводились массовые задержания, в район направились десятки грузовиков с ОМОНом, передает агентство "Интерфакс".

Пенсионеров разгоняли гранатами и газом

Представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич заявил, что сотрудники минской милиции использовали светошумовые патроны и слезоточивый газ для разгона протестующих на акции, в которой участвовали преимущественно люди пенсионного возраста. Спецсредства применили в тот момент, когда "граждане начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей", утверждает Лашкевич.

В тот же день замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич пригрозил, что МВД готово использовать боевое оружие для разгона массовых акций протеста.

По данным центра "Весна", 11 октября на акциях протеста были задержаны 617 человек.

Смотрите также:

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской 27 сентября стало 50-м днем протестов в Беларуси против массовых фальсификаций на президентских выборах. В Минске и других городах прошли марши протеста "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Они были ответом общества на инаугурацию Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в режиме полной секретности.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Демонстранты на пути к стеле "Минск - город-герой" Колонна протестующих в столице Беларуси направляется в сторону стелы "Минск - город-герой" - традиционного места сбора демонстрантов. Милиция заблокировала движение от центра Минска на пути к стеле, ряд станций метро был закрыт. Телеграм-канал Nexta сообщил, что силвики перекрыли почти весь центр столицы. К стеле съехались микроавтобусы с милицией и ОМОНом и военная техника

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Бело-красно-белые флаги - символ народного противостояния Национальные исторические бело-красно-белые флаги Беларуси превратились в один из символов народного противостояния. Протестующие несут их в руках, нашивают на одежду или накидывают на плечи. Люди скандируют "Жыве Беларусь" и "Света - президент".

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Около 200 задержаний по всей стране В самом начале акции протеста в Минске милиция и ОМОН провели жесткие задержания демонстрантов. Люди не оказывали им сопротивления. Задержания прошли также в Гомеле, Могилеве, Лиде и других городах. Пресс-секретарь МВД сообщила, что 27 сентября по всей стране были задержаны около 200 человек.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Число участников "юбилейного" протеста в Минске - свыше 100 тысяч Число участников "юбилейной" акции протеста в Минске, по разным оценкам, превысило сто тысяч человек. Люди шли к стеле "Минск - город-герой" колоннами из разных частей города - несмотря на дождь и ветер.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в Гродно Акции протеста прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Гомеле силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Местное УВД назвало их "техническими устройствами, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света".

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Светлана Тихановская: "Мы победим" Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она. Автор: Марина Барановская

