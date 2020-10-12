В день "Марша пенсионеров" в Беларуси задержали около 70 человек

По данным правозащитников, некоторые из задержанных 12 октября в Беларуси были сильно избиты, как минимум пятерых увезла скорая. Среди задержанных были несовершеннолетние.
Акции протеста в понедельник, 12 октября, прошли в Минске и нескольких других городах Беларуси. По данным незарегистрированного в стране правозащитного центра "Весна", были задержаны 67 человек, основная часть - в белорусской столице, двое - в Витебске, один - в Могилеве. Некоторые из задержанных были сильно избиты, как минимум пятерых увезла скорая. Среди задержанных были несовершеннолетние, позже одного 13-летнего мальчика отпустили.
Один из внесенных в список задержанных - Владимир Зарянкин, старший сын мэра Витебска Вадима Зарянкина, уточняет белорусский информационный портал Tut.by. Он был за рулем, когда около 23.00 по минскому времени "неизвестные в балаклавах, шлемах и с дубинками разбили стекло в машине и задержали водителя", вытащив его из автомобиля.
В Минске в нескольких местах протестующие перекрывали движение на проезжих частях, в том числе при помощи горящих автопокрышек, пробовали строить баррикады, выстраивались в живые цепи. Оппозиционный Telegram-канал NEXTA сообщает, что в районе Каменной горки милицией были применены свето-шумовые гранаты. Во дворах проводились массовые задержания, в район направились десятки грузовиков с ОМОНом, передает агентство "Интерфакс".
Представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич заявил, что сотрудники минской милиции использовали светошумовые патроны и слезоточивый газ для разгона протестующих на акции, в которой участвовали преимущественно люди пенсионного возраста. Спецсредства применили в тот момент, когда "граждане начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей", утверждает Лашкевич.
В тот же день замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич пригрозил, что МВД готово использовать боевое оружие для разгона массовых акций протеста.
По данным центра "Весна", 11 октября на акциях протеста были задержаны 617 человек.
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