В Беларуси заблокировали банковский счет Светланы Тихановской

Банковские счета лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Беларуси были заблокированы. Об этом сообщила сама политик в понедельник, 5 апреля, в своем Telegram-канале.

Как пишет Тихановская, в Беларусбанке, куда она обратилась, чтобы узнать причину блокировки ее счетов, ей ответили, что этот шаг был предпринят "в рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям". При этом пресс-служба Тихановской указывает, что единственным переводом, регулярно поступавшим на счет политика в Беларусбанке, была социальная пенсия ребенку-инвалиду в возрасте до 18 лет, которая составляет 223 рубля.

В конце марта против Светланы Тихановской, которую многие граждане Беларуси считают настоящим победителем президентских выборов 2020 года, в стране было возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Генеральная прокуратура Беларуси считает ее причастной к подготовке "взрывов и поджогов на территории столицы и других городов".

Блокировка счетов оппозиционеров в Беларуси

Ранее в тот же день, 5 апреля, о том, что его счет в МТБанке заблокирован, сообщил также член Координационного совета оппозиции Павел Латушко. В своем Telegram-канале Латушко написал, что блокировка его счета, по его сведениям, связана с возбуждением дела по статье о теракте.

Между тем белорусское онлайн-издание Tut.by пишет о том, что у активиста и блогера Антона Мотолько были заблокированы счета в Альфа-Банке и Приорбанке. Журналисты напоминают, что 2 апреляКГБ Беларуси обновил "Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности", включив в него Тихановскую, Латушко, Мотолько, бывшего сотрудника спецподразделения "Алмаз" МВД Беларуси и еще 14 человек.

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