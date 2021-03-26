 В Беларуси заблокировали банковский счет Светланы Тихановской | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 05.04.2021

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Беларусь

В Беларуси заблокировали банковский счет Светланы Тихановской

В Беларусбанке Тихановской сообщили, что ее счет заморожен в связи с включением ее в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

Банковские счета лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Беларуси были заблокированы. Об этом сообщила сама политик в понедельник, 5 апреля, в своем Telegram-канале.

Как пишет Тихановская, в Беларусбанке, куда она обратилась, чтобы узнать причину блокировки ее счетов, ей ответили, что этот шаг был предпринят "в рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям". При этом пресс-служба Тихановской указывает, что единственным переводом, регулярно поступавшим на счет политика в Беларусбанке, была социальная пенсия ребенку-инвалиду в возрасте до 18 лет, которая составляет 223 рубля.

В конце марта против Светланы Тихановской, которую многие граждане Беларуси считают настоящим победителем президентских выборов 2020 года, в стране было возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Генеральная прокуратура Беларуси считает ее причастной к подготовке "взрывов и поджогов на территории столицы и других городов".

Блокировка счетов оппозиционеров в Беларуси

Ранее в тот же день, 5 апреля, о том, что его счет в МТБанке заблокирован, сообщил также член Координационного совета оппозиции Павел Латушко. В своем Telegram-канале Латушко написал, что блокировка его счета, по его сведениям, связана с возбуждением дела по статье о теракте. 

Между тем белорусское онлайн-издание Tut.by пишет о том, что у активиста и блогера Антона Мотолько были заблокированы счета в Альфа-Банке и Приорбанке. Журналисты напоминают, что 2 апреляКГБ Беларуси обновил "Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности", включив в него Тихановскую, Латушко, Мотолько, бывшего сотрудника спецподразделения "Алмаз" МВД Беларуси и еще 14 человек.

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  • Анатолий Михайлов

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    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

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    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

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    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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