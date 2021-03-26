В Беларуси заблокировали банковский счет Светланы Тихановской

Банковские счета лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Беларуси были заблокированы. Об этом сообщила сама политик в понедельник, 5 апреля, в своем Telegram-канале.
Как пишет Тихановская, в Беларусбанке, куда она обратилась, чтобы узнать причину блокировки ее счетов, ей ответили, что этот шаг был предпринят "в рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям". При этом пресс-служба Тихановской указывает, что единственным переводом, регулярно поступавшим на счет политика в Беларусбанке, была социальная пенсия ребенку-инвалиду в возрасте до 18 лет, которая составляет 223 рубля.
В конце марта против Светланы Тихановской, которую многие граждане Беларуси считают настоящим победителем президентских выборов 2020 года, в стране было возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Генеральная прокуратура Беларуси считает ее причастной к подготовке "взрывов и поджогов на территории столицы и других городов".
Блокировка счетов оппозиционеров в Беларуси
Ранее в тот же день, 5 апреля, о том, что его счет в МТБанке заблокирован, сообщил также член Координационного совета оппозиции Павел Латушко. В своем Telegram-канале Латушко написал, что блокировка его счета, по его сведениям, связана с возбуждением дела по статье о теракте.
Между тем белорусское онлайн-издание Tut.by пишет о том, что у активиста и блогера Антона Мотолько были заблокированы счета в Альфа-Банке и Приорбанке. Журналисты напоминают, что 2 апреляКГБ Беларуси обновил "Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности", включив в него Тихановскую, Латушко, Мотолько, бывшего сотрудника спецподразделения "Алмаз" МВД Беларуси и еще 14 человек.
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Академик Анатолий Михайлов (Литва)
Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.
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Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)
Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.
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Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)
Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)
То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)
Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)
Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Бизнесмен Павел Маринич (Литва)
Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.
Автор: Галина Петровская