В Беларуси взломали Telegram-канал издания "Наша Нива"

Редакция белорусского издания "Наша Нива" заявила о взломе новостного Telegram-канала. В ночь на пятницу, 26 марта, неизвестные захватили канал издания, изменили его название на непристойное, удалили все новости за 25 марта и около 1300 из более чем 90 тысяч подписчиков, пока администратор не восстановил контоль над каналом, сообщило издание.

Кроме того, взломаны аккаунты трех сотрудников редакции, в том числе заместителя главного редактора Дмитрия Панковца, доступ к ним уже восстановлен, указывается далее. Такие попытки взлома происходят вторую ночь подряд - примерно в 3 часа ночи сотрудники "НН" получают сообщения о попытке взлома", - отметило издание.

Следственный комитет ранее запросил данные всех сотрудников

"Наша Нива" попросила распространить сообщение о взломе, чтобы принудительно удаленные читатели могли снова подписаться на канал. Редакция отметила, что злоумышленники не могли получить личную информацию подписчиков, но не исключила, что они изъяли всю корреспонденцию Дмитрия Панковца.

Одновременно редакция сообщила, что ей неизвестно, кто совершил хакерскую атаку. Вместе с тем в заявлении указывается, что злоумышленники попытались взломать аккаунты не только штатных журналистов, но и фрилансеров, а Следственный комитет несколько месяцев назад запросил данные каждого из них.

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