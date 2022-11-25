В РБ резкий рост числа наркопреступлений: в чем причина?

За распространение наркотиков в Беларуси грозит до 25 лет лишения свободы. Однако за первую половину 2022 года за это осуждено на 70% больше лиц, чем за тот же период 2021-го. Почему жесткие меры не помогают?

В августе в Гродно задержали 14-летнюю девушку, которая прибыла в город за новой партией наркотиков. Подработку ей предложила знакомая, которая рассказала, что за одну закладку платят 10-12 рублей. За две недели школьница заработала 50 рублей - и была арестована. Сейчас ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы (ч. 3 ст. 328 УК). В криминальных сводках в Беларуси все чаще появляются такие шокирующие новости.

4600 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков

По данным Следственного комитета РБ, за 2021 год было возбуждено 4600 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В ведомстве констатируют, что с каждым годом все больше несовершеннолетних вовлекается в этот преступный бизнес и сами становятся наркопотребителями. Так, в 2021-м было 90 обвиняемых по таким делам, в 2020-м - втрое меньше.

Александр Лукашенко Фото: Sergei Sheleg/BelTA/Handout via REUTERS

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед, докладывая Александру Лукашенко об уровне преступности в стране, сообщил, что в прошлом году от передозировки наркотиков в стране погибло почти в два раза больше лиц, чем в 2020-м. "И почти в 2,5 раза больше привлечено к ответственности несовершеннолетних, - добавил Швед. - Это для нас очень тревожная цифра".

А вот данные Верховного суда: в первом полугодии 2022-го за незаконный оборот наркотиков осуждено 1246 человек - на 70% больше, чем за тот же период 2021-го (881 осужденный). Наконец, проблему признают и в министерстве здравоохранения - в последние годы наметилась тенденция к увеличению острых отравлений наркотическими средствами. Есть данные и о росте числа женщин и подростков с наркозависимостью.

Школа поможет?

В 2014 году в Беларуси было ужесточено наказание за незаконный оборот наркотиков. Силовики при поддержке Лукашенко утверждали, что это поможет решить проблему - тогда наблюдался всплеск распространения синтетических особо опасных наркотиков (так называемые "соли" и "спайсы"). Почему же последние два года растет число наркопреступлений?

Один из отрядов Бобруйской колонии в 2018 году был полностью укомплектован осужденными по ст. 328 УК Фото: DW/A. Burakow

В Генпрокуратуре причиной называют повышение эффективности работы силовиков - в 2021-м они выявили на 30% больше таких преступлений. При этом, по мнению Андрея Шведа, сохраняется проблема с профилактической работой. "Нужно еще раз идти в школы, еще раз проводить широкую информационную кампанию о том, что наркопотребление - это путь в один конец", - подчеркнул генпрокурор в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

Как рассказал DW источник из сферы образования, по каждому задержанию ребенка проводится разбирательство в школе, колледже или университете, где тот учился. Если выяснится, что учреждение "не доработало", его руководителю могут вынести представление, чтобы он устранил "недоработки".

"Задержание несовершеннолетнего - это всегда крупное происшествие. А если за неделю задерживают сразу несколько детей, а такое случалось в последнее время, то на ушах стоит и управление образования, и школы, - продолжает собеседник. - Во-первых, выясняют, как школа допустила, что ребенок связался с наркотиками. Опрашивают и классного руководителя, и социального педагога. Во-вторых, нужно провести беседу с остальными детьми, но это, скорее, формальность".

Социальной рекламы о вреде наркотиков в Беларуси хватает Фото: DW/Mogilew Alexandr Burakow

По выражению источника, все и так знают, что наркотики - зло, плакаты висят на самом видном месте: "Но те, кто рискуют, думают, что их это не коснется, все же "анонимно", хочется заработать легких денег. Знаете, как их задерживают? Очень просто - они при регистрации отправляют селфи со своим паспортом, вот и вся "анонимность". Некоторые даже заработать ничего не успевают, а получают по 8-10 лет".

Власти борются уже с последствиями

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Ольга Ковалькова с 2016 по 2019 год была помощником депутата парламента Анны Конопатой, вместе с которой добивалась внесения изменений в антинаркотическое законодательство. Она указывает, что власти борются уже с последствиями и принимают недостаточно мер по предупреждению наркопреступлений.

Ольга Ковалькова Фото: Alexander Burakov/DW

"Профилактика - это не только плакаты и лекции о вреде наркотиков или запугивание, что за распространение можно попасть в тюрьму на 20 лет, - уточняет Ковалькова. - Нужно создавать условия, чтобы молодежи было себя чем занять в свободное время. Важен финансовый вопрос - большинство ввязывается в преступный бизнес, чтобы заработать, значит, нужно переориентировать людей на легальный заработок. И, наконец, усилить контроль на границе, прежде всего с Россией, чтобы отсекать поступление наркотиков на территорию Беларуси".

По словам члена президиума КС, чиновники понимают, что это серьезная проблема - негативные последствия видны сразу же, но не могут признать, что решить ее лишь ужесточением наказания не получится. "Было непросто добиться внесения изменений в статью 328 УК, когда я была помощником депутата, но в итоге 10 тысяч осужденных вышли на свободу раньше срока. Это был результат общественного давления", - полагает Ковалькова.

По ее словам, самым существенным аргументом стало то, что зачастую совершенное преступление не соответствует тому жестокому наказанию, которое назначал суд: "Особенно это касалось случаев, когда потребителей наркотиков признавали распространителями. Тогда депутаты были вынуждены услышать родных осужденных. Сегодня, к сожалению, это невозможно".

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