  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Тюрьма в Гродно, где отбывают наказание и осужденные за наркопреступления в Беларуси
Тюрьма в Гродно, где отбывают наказание и осужденные за наркопреступления в Беларуси Фото: DW/A. Burakov
ПреступностьБеларусь

В РБ резкий рост числа наркопреступлений: в чем причина?

Дарья Бернштейн
54 мин. назад

За распространение наркотиков в Беларуси грозит до 25 лет лишения свободы. Однако за первую половину 2022 года за это осуждено на 70% больше лиц, чем за тот же период 2021-го. Почему жесткие меры не помогают?

https://p.dw.com/p/4K0sN

В августе в Гродно задержали 14-летнюю девушку, которая прибыла в город за новой партией наркотиков. Подработку ей предложила знакомая, которая рассказала, что за одну закладку платят 10-12 рублей. За две недели школьница заработала 50 рублей - и была арестована. Сейчас ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы (ч. 3 ст. 328 УК). В криминальных сводках в Беларуси все чаще появляются такие шокирующие новости.

4600 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков

По данным Следственного комитета РБ, за 2021 год было возбуждено 4600 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В ведомстве констатируют, что с каждым годом все больше несовершеннолетних вовлекается в этот преступный бизнес и сами становятся наркопотребителями. Так, в 2021-м было 90 обвиняемых по таким делам, в 2020-м - втрое меньше.

Александр Лукашенко
Александр ЛукашенкоФото: Sergei Sheleg/BelTA/Handout via REUTERS

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед, докладывая Александру Лукашенко об уровне преступности в стране, сообщил, что в прошлом году от передозировки наркотиков в стране погибло почти в два раза больше лиц, чем в 2020-м. "И почти в 2,5 раза больше привлечено к ответственности несовершеннолетних, - добавил Швед. - Это для нас очень тревожная цифра".

А вот данные Верховного суда: в первом полугодии 2022-го за незаконный оборот наркотиков осуждено 1246 человек - на 70% больше, чем за тот же период 2021-го (881 осужденный). Наконец, проблему признают и в министерстве здравоохранения - в последние годы наметилась тенденция к увеличению острых отравлений наркотическими средствами. Есть данные и о росте числа женщин и подростков с наркозависимостью.

Школа поможет?

В 2014 году в Беларуси было ужесточено наказание за незаконный оборот наркотиков. Силовики при поддержке Лукашенко утверждали, что это поможет решить проблему - тогда наблюдался всплеск распространения синтетических особо опасных наркотиков (так называемые "соли" и "спайсы"). Почему же последние два года растет число наркопреступлений?

имена молодых людей, осужденных за наркопреступления, и их сроки
Один из отрядов Бобруйской колонии в 2018 году был полностью укомплектован осужденными по ст. 328 УКФото: DW/A. Burakow

В Генпрокуратуре причиной называют повышение эффективности работы силовиков - в 2021-м они выявили на 30% больше таких преступлений. При этом, по мнению Андрея Шведа, сохраняется проблема с профилактической работой. "Нужно еще раз идти в школы, еще раз проводить широкую информационную кампанию о том, что наркопотребление - это путь в один конец", - подчеркнул генпрокурор в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

Как рассказал DW источник из сферы образования, по каждому задержанию ребенка проводится разбирательство в школе, колледже или университете, где тот учился. Если выяснится, что учреждение "не доработало", его руководителю могут вынести представление, чтобы он устранил "недоработки".

"Задержание несовершеннолетнего - это всегда крупное происшествие. А если за неделю задерживают сразу несколько детей, а такое случалось в последнее время, то на ушах стоит и управление образования, и школы, - продолжает собеседник. - Во-первых, выясняют, как школа допустила, что ребенок связался с наркотиками. Опрашивают и классного руководителя, и социального педагога. Во-вторых, нужно провести беседу с остальными детьми, но это, скорее, формальность".

Социальная реклама о вреде наркотиков в Беларуси
Социальной рекламы о вреде наркотиков в Беларуси хватаетФото: DW/Mogilew Alexandr Burakow

По выражению источника, все и так знают, что наркотики - зло, плакаты висят на самом видном месте: "Но те, кто рискуют, думают, что их это не коснется, все же "анонимно", хочется заработать легких денег. Знаете, как их задерживают? Очень просто - они при регистрации отправляют селфи со своим паспортом, вот и вся "анонимность". Некоторые даже заработать ничего не успевают, а получают по 8-10 лет".

Власти борются уже с последствиями

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Ольга Ковалькова с 2016 по 2019 год была помощником депутата парламента Анны Конопатой, вместе с которой добивалась внесения изменений в антинаркотическое законодательство. Она указывает, что власти борются уже с последствиями и принимают недостаточно мер по предупреждению наркопреступлений.

Ольга Ковалькова
Ольга КовальковаФото: Alexander Burakov/DW

"Профилактика - это не только плакаты и лекции о вреде наркотиков или запугивание, что за распространение можно попасть в тюрьму на 20 лет, - уточняет Ковалькова. - Нужно создавать условия, чтобы молодежи было себя чем занять в свободное время. Важен финансовый вопрос - большинство ввязывается в преступный бизнес, чтобы заработать, значит, нужно переориентировать людей на легальный заработок. И, наконец, усилить контроль на границе, прежде всего с Россией, чтобы отсекать поступление наркотиков на территорию Беларуси".

По словам члена президиума КС, чиновники понимают, что это серьезная проблема - негативные последствия видны сразу же, но не могут признать, что решить ее лишь ужесточением наказания не получится. "Было непросто добиться внесения изменений в статью 328 УК, когда я была помощником депутата, но в итоге 10 тысяч осужденных вышли на свободу раньше срока. Это был результат общественного давления", - полагает Ковалькова.

По ее словам, самым существенным аргументом стало то, что зачастую совершенное преступление не соответствует тому жестокому наказанию, которое назначал суд: "Особенно это касалось случаев, когда потребителей наркотиков признавали распространителями. Тогда депутаты были вынуждены услышать родных осужденных. Сегодня, к сожалению, это невозможно".

Смотрите также:

Острое интервью с советником президента Филиппин Дутерте

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как Албания борется с наркотрафиком и коррупцией (27.10.2021)

Как Албания борется с наркотрафиком и коррупцией (27.10.2021)

Несмотря на правительственные меры по борьбе с наркоторговлей, она остается большой проблемой в Албнии. По данным ООН, в 2019 год страна была шестым крупнейшим поставщиком марихуаны в мире. А в последнее время местные преступные группировки нацелились на кокаин.
Коррупция27 октября 2021 г.03:21 мин.
external

Полицейский - откровенно о наркомафии в Испании - "Европа в фокусе" (26.11.2018)

Полицейский - откровенно о наркомафии в Испании - "Европа в фокусе" (26.11.2018)

Также в программе: поразительные успехи британских виноделов, татарский язык изгоняют из школ Татарстана, наступление энергетических фирм на экологию Болгарии и борьба немецких археологов с авантюристами-искателями сокровищ.
Политика26 ноября 2018 г.26:28 мин.
external

Реакция россиян на дело Голунова: индикатор настроений в обществе? (10.06.2019)

Реакция россиян на дело Голунова: индикатор настроений в обществе? (10.06.2019)

Дело Ивана Голунова вызвало резонанс в РФ и за ее пределами. Полиция подозревает Голунова в сбыте наркотиков. Однако коллеги Ивана указывают на многочисленные нестыковки. Они уверены: дело является сфабрикованным, притом весьма грубо. 12 июня в Москве пройдет марш в защиту журналиста. Тем временем, эта история уже стала примером небывалой за последние годы солидарности журналистов.
Политика10 июня 2019 г.02:46 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Зеленский

Зеленский: Обстрелы Херсона - это месть проигравших

Конфликты12 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - мужчина с табличкой "иноагент" на шее еле держится на ногах, удерживая на спине огромные стопки бумаг "Закон об иноагентах" и "Поправки к закону".

"Иноагенты" в России, или Когда "бумажный тигр" сильнее

"Иноагенты" в России, или Когда "бумажный тигр" сильнее

Политика14 ч. назад
Магазин IKEA

Экс-заключенный о том, как делал мебель для IKEA в колонии

Экс-заключенный о том, как делал мебель для IKEA в колонии

Экономика и бизнес18 ч. назад
Большую колокольню Киево-Печерской лавры до сих пор украшают золотые двуглавые орлы

Историк о том, есть ли в Киево-Печерской лавре "русский мир"

Историк о том, есть ли в Киево-Печерской лавре "русский мир"

Религия2 ч. назад
Порт Мукран, 23.11.2022. Прибытие в Германию первого плавучего СПГ-терминала Neptune

Все идет по плану: первый СПГ-терминал уже прибыл в Германию

Все идет по плану: первый СПГ-терминал уже прибыл в Германию

Экономика и бизнес12 ч. назад
Обыски в Киево-Печерской лавре

Что известно об обысках СБУ в Киево-Печерской лавре

Что известно об обысках СБУ в Киево-Печерской лавре

Конфликты14 ч. назад
Слежка в интернете

Как белорусу написать в протестный чат и не сесть в тюрьму

Как белорусу написать в протестный чат и не сесть в тюрьму

Политика15 ч. назад
На главную страницу