 В Беларуси независимых наблюдателей не пускают на участки | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 05.08.2020

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Беларусь

В Беларуси независимых наблюдателей не пускают на участки

В первый день досрочного голосования на выборах президента Беларуси правозащитники зафиксировали более 2000 нарушений. В основном это недопуск наблюдателей на участки.

Плакат, информирующий о дате выборов президента Беларуси, в Минске

Плакат, информирующий о дате выборов президента Беларуси, в Минске

В первый день досрочного голосования на президентских выборах в Беларуси, 4 августа, независимые наблюдатели из общественной инициативы "Честные люди" зафиксировали 2056 нарушений избирательного законодательства. Как сообщает в среду, 5 августа, агентство "Интерфакс", наиболее частым нарушением при этом стал недопуск наблюдателей на участки.

По словам представителей инициативы "Честные люди", их не пускают на избирательные участки, "даже если есть свободные места, и даже перед дверью, хотя запрета на нахождение в здании законодательно нет".

В то же время телеканал "Белсат ТВ" сообщает о том, что 5 августа несколько независимых наблюдателей были задержаны, поскольку они якобы мешали работе участковых комиссий. "География задержаний чрезвычайно широка: от Витебска до Смолевичей", - констатируют журналисты и приводят несколько примеров правонарушений.

Задержания членов инициативы "Честные люди"

Так, независимая наблюдательница Наталья Маньковская, после того как ее не пустили в качестве наблюдателя на участок №36 в Минске, представилась избирательницей и сделала фото протокола. После этого бойцы ОМОН, по требованию сотрудников ЦИК, выдворили ее с участка. Журналисты "Белсат ТВ" приводят множество других примеров подобных нарушений.

Кроме прочего, они пишут о том, что один из членов инициативы "Честные люди" - Иван Дубовик - 4 августа был задержан на избирательном участке №52 и приговорен к 10 суткам административного ареста по статье о сопротивлении сотруднику полиции.

Со своей стороны правозащитный центр (ПЦ) "Весна" сообщает о том, что один из руководителей инициативы "Честные люди" - Илья Шапотковский - был задержан Департаментом финансовых расследований в рамках дела Белгазпромбанка.

Шапотковский был хорошим знакомым Виктора Бабарико - экс-банкира, собиравшегося баллотироваться на пост президента Беларуси, указывает ПЦ "Весна". С первых дней существования штаба Бабарико Шапотковский принимал активное участие в его работе и возглавлял отдел проверки подлинности подписей. После отказа в регистрации Бабарико в качестве кандидата на пост президента Илья активно участвовал в работе инициативы "Честные люди", отмечают правозащитники.

Решение ЦИК Беларуси о сокращении числа наблюдателей на участках

Ранее представители другой независимой инициативы, занимающейся наблюдением за ходом голосования на выборах президента Беларуси, - "Правозащитники за свободные выборы" - назвали избирательный процесс в стране "непрозрачным" и "недоступным для независимого наблюдения".

Перед началом выборов ЦИК Беларуси принял решение уменьшить число наблюдателей в основной день голосования до пяти человек, но не более 50% от числа членов комиссии, во время досрочного голосования - до трех человек.

Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа. Досрочное голосование на них началось 4 августа и продлится до вечера 8 августа. Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко, ЦИК страны зарегистрировал для участия в выборах супругу известного в стране блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня.

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  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

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  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

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  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

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  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


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