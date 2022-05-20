 Банки Германии начинают обмен гривен на евро | Новости из Германии о Германии | DW | 23.05.2022

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Германия

Банки Германии начинают обмен гривен на евро

Беженцы, спасающиеся в ФРГ от войны в Украине, смогут обменять в Германии до 10 тысяч гривен. Немецкий федеральный банк согласовал с Нацбанком Украины обмен валюты на общую сумму 1,5 млрд гривен.

Украинские гривны

Беженцы от войны в Украине с 24 мая смогут обменивать в банках Германии гривны на евро. Соответствующая договоренность достигнута между министерством финансов ФРГ, Немецким федеральным банком (Бундесбанком), Объединением немецких кредитных институтов (Deutsche Kreditwirtschaft - DK) и Национальным банком Украины, сообщается в пресс-релизе германского Минфина, обнародованном в понедельник, 23 мая.

Министерство финансов ФРГ, Бундесбанк и Нацбанк Украины подписали договоренность об обмене 1,5 млрд гривен на евро. Этот документ является важным условием для проведения обмена, рамки которого согласованы с DK. Deutsche Kreditwirtschaft намерено оказать поддержку беженцам и вместе с участвующими банками и сберкассами реализовать программу обмена, отмечается в пресс-релизе.

Обмен до 10 тысяч гривен

Беженцы из Украины с 24 мая смогут обменивать в банках-участниках до 10 тысяч гривен. Допускается обмен этой суммы как полностью, так и частями. Принимаются банкноты достоинством 100, 200, 500 и 1000 гривен действующих серий Нацбанка Украины. Комиссию за обмен на евро взимать не будут. Обмен производится на основании курса, обнародованного на сайте Бундесбанка.

Обмен гривен на евро будет фиксироваться в онлайн-приложении Европейского Центробанка (ЕЦБ), чтобы избежать превышения установленного потолка обмена в 10 тысяч гривен. При этом будут проверяться и сохраняться личные данные каждого совершеннолетнего беженца из Украины, который пожелает обменять деньги. Для удостоверения личности будет достаточно документов, которые необходимы беженцам из зоны военных действий в Украине для открытия базового счета в Германии.

Программа обмена гривен на евро запланирована первоначально сроком на три месяца. Финансовые потери, которые могут произойти в рамках обмена, будут возмещаться за счет федерального бюджета.

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