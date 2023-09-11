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В Балтийском море начались крупные морские учения НАТО

Сергей Ромашенко
11 сентября 2023 г.

Двухнедельные маневры возле побережья Эстонии и Латвии проходят под руководством Германии. Впервые на учениях Northern Coast отрабатывается сценарий защиты территории альянса.

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Немецкий корвет в Балтийском море
Немецкий корвет в Балтийском мореФото: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

У побережья Латвии и Эстонии начались двухнедельные военно-морские учения стран НАТО под руководством Германии, сообщил представитель ВМС ФРГ в Ростоке в понедельник, 11 сентября. В регулярно проводящихся с 2007 года учениях под кодовым названием Northern Coast в нынешнем году участвуют более трех тысяч военнослужащих из 14 стран Североатлантического альянса.

Среди них - не только страны балтийского региона, но и такие страны, как Италия, Франция, Канада и США. В учениях задействовано около 30 кораблей и катеров, в том числе подводная лодка, около 20 воздушных судов и различные сухопутные подразделения.

Сценарий обороны территории НАТО

Учения под командованием штаба в германском Ростоке призваны улучшить взаимодействие союзников в Балтийском море. Впервые на маневрах Northern Coast в основу заложена отработка сценария защиты территории НАТО.

Утром 11 сентября подразделения, которые ранее собрались в гавани Риги и возле побережья, вышли в открытое море. Они будут отрабатывать разминирование, вести стрельбы, охотиться за подводной лодкой, вести электронную борьбу и отрабатывать взаимодействие с разведкой и участниками наземных операций и обороны гавани.

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