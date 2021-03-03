 В Армении вступил в силу указ об увольнении главы Генштаба ВС | Новости из Германии о Европе | DW | 09.03.2021

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Европа

В Армении вступил в силу указ об увольнении главы Генштаба ВС

В конце февраля премьер Армении дважды ходатайствовал об освобождении Оника Гаспаряна от должности. Из-за конфликта Никола Пашиняна с Генштабом ВС в стране вспыхнули протесты.

Протесты в Ереване поддержку Генштаба ВС Армении

Протесты в Ереване поддержку Генштаба ВС Армении, 6 марта 2021 года

Во вторник, 9 марта, вступил в силу указ об освобождении от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Армении Оника Гаспаряна. Об этом сообщил вице-спикер парламента республики Ален Симонян, пояснив, что указ, согласно законодательству, начинает действовать, так как президент Армении Армен Саркисян не подписал, но и не оспорил его в положенный срок.

В конце февраля премьер дважды направлял президенту ходатайство об освобождении от должности Гаспаряна. Пресс-служба президента сообщила, что тот обратился в Конституционный суд страны, но не чтобы проверить конституционность указа об отставке, а с вопросом о соответствии конституции закона о статусе военнослужащего.

Между тем 9 марта пресс-служба Генпрокуратуры Армении сообщила, что замначальника Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенанту Андранику Макаряну предъявлено обвинение в рамках уголовного дела. Подробности в ведомстве не рассказали, сославшись на "интересы следствия". Ранее армянские СМИ сообщали, что Макарян является фигурантом дела, которое Следственный комитет расследует в связи с вооруженными действиями в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Конфликт Пашиняна с армейским руководством

Обострение внутриполитической ситуации в Армении началось после того, как Пашинян 23 февраля в интервью одному из армянских телеканалов, в частности, заявил, что во время войны в Карабахе Армения не использовала российские "Искандеры", так как они "не сработали" или "сработали только на 10 процентов".

24 февраля президент Армении подписал указ об отставке Тиграна Хачатряна с должности первого замначальника Генштаба ВС. Пресс-служба президента сообщала, что указ был подписан по предложению Пашиняна. В свою очередь руководство Генштаба ВС выпустило заявление с требованием освободить Пашиняна от должности главы правительства. Макарян - один из четырех высокопоставленных военных, не присоединившихся к заявлению, отмечает агентство "Интерфакс".

Протесты в Ереване

26 февраля в Ереване начались антиправительственные акции протеста. Пашинян 1 марта на митинге своих сторонников в центре Еревана заявил о намерении провести в октябре референдум, "в результате которого примем или новую конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления". По его словам, новая форма правления исключит в дальнейшем "формирование внутриполитических кризисов".

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    Автор: Юлия Хан, Елена Гункель


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