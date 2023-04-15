В Японии перед речью премьер-министра прогремел взрыв

Громкий взрыв прогремел в субботу, 15 апреля, возле зоны проведения публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма на западе страны. Согласно сообщениям японских СМИ, перед выступлением Кисиды неизвестный кинул предмет, похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету, который затем взорвался.

Во время инцидента глава правительства разговаривал с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии на дополнительных выборах в нижнюю палату парламента. Кисида был эвакуирован и доставлен в полицейское управление Вакаямы, ему ничего не угрожает. После броска нападавший был задержан сотрудниками службы безопасности еще до того момента, как прогремел взрыв.

Кисида извинился перед собравшимися

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На мероприятие с Кисидой собрались несколько сот человек. Через некоторое время после инцидента Фумио Кисида покинул полицейское управление, чтобы выступить с запланированной речью. Он принес извинения местным жителям за беспокойство, вызванное взрывом. "Произошедшее доставило вам много беспокойства и неудобств, я прошу у вас прощения", - цитирует премьера агентство Kyodo.

В июле 2022 года бывший военный моряк Тэцуя Ямагами выстрелом в спину убил экс-премьера Японии Синдзо Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц Нары на юго-западе главного японского острова Хонсю. Он использовал многоствольное стрелковое устройство, которое сам изготовил и тщательно испытал. Стрелявший был схвачен и арестован охраной убитого политика на месте преступления.

После этого в Японии были усилены меры безопасности. В мае в Хиросиме запланирована встреча глав государств и правительств стран "большой семерки" (G7).

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