Экс-глава МИД Японии Кисида избран новым премьер-министром страны

Японский парламент в понедельник, 4 октября, избрал нового премьер-министра страны. Им стал председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

По итогам голосования на внеочередном заседании его кандидатуру поддержали обе палаты парламента: в нижней палате за него было подано 311 из 458 бюллетеней, в верхней палате - 141 из 241.

64-летний Кисида стал 100-м по счету премьер-министром Японии. На прошлой неделе он был избран на пост председателя ЛДП, одержав победу над другим экс-главой МВД Японии Таро Коно. Предыдущий премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил об уходе в отставку на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, всего после года на посту главы правительства.

Кисида заявил, что после избрания на пост премьера намерен распустить нижнюю палату парламента в связи с истечением срока ее полномочий, чтобы провести выборы 31 октября.

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