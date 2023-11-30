В Алматы 13 человек погибли во время пожара в хостеле

Пожар произошел в помещении хостела в жилом доме в Алматы. Более 10 человек, предположительно, отравились угарным газом.

В бывшей столице Казахстана Алматы 13 человек погибли во время пожара в помещении хостела, оборудованном в подвале и на первом этаже трехэтажного жилого дома. Инцидент произошел ранним утром в четверг, 30 ноября, сообщил городской департамент по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели предполагают, что погибшие отравились угарным газом. В то же время 59 человек самостоятельно покинули помещения хостела.

Сообщение о пожаре поступило в 05.33 по местному времени (02.33 мск), возгорание площадью около 30 кв. м. было ликвидировано в течение часа, в его тушении приняли участие 46 человек и 13 единиц техники. Причины возгорания и личности погибших в Алматы устанавливаются.

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