В Афганистане пропал сооснователь "Талибана" Абдул Гани Барадар

В руководстве радикального исламистского движения "Талибан", судя по всему, разгорелся острый конфликт, в ходе которого замглавы правительства Афганистана и сооснователь "Талибана" Абдул Гани Барадар вступил в резкий спор с одном из членов кабинета, сообщила британская медикомпания ВВС в среду, 15 сентября.
О конфликтах между различными фракциями "Талибана" сообщалось и ранее. Вопросы о местонахождении и состоянии здоровья главного афганского дипломата Барадара возникли еще 13 сентября, когда он не прибыл на переговоры с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. Барадар возглавлял делегацию талибов на переговорах с США в Катаре и считается одним из самых влиятельных лидеров в руководстве "Талибана".
Талибы 14 сентября опровергли сообщения о том, что Абдул Гани Барадар убит, обнародовав фрагмент аудиозаписи, на которой предполагаемый Барадар заверяет, что он находится "в поездке". Представитель "Талибана" заявил, что Барадар находится в Кандагаре.
Жестокий конфликт между двумя фракциями
Слухи о жестоком конфликте между так называемой "фракцией Дохи" и членами фракции Хаккани, которым в правительстве Афганистана принадлежат посты министров внутренних дел и по делам беженцев, стали циркулировать сразу же после возвращения "Талибана" к власти в середине августа.
53-летний Абдул Гани Барадар - не единственный член руководства "Талибана", чье местонахождение в настоящее время неизвестно. Так, с 2019 года ничего не известно о том, где находится духовный лидер "Талибана" мулла Хибатулла Ахундзада. По слухам, он погиб в результате нападения в Пакистане.
"Талибан" многие годы опровергал и смерть основателя этого радикального исламистского движения муллы Омара, подтвердив ее лишь в 2015 году. До этого талибы выпускали заявления от имени Омара.
Смотрите также:
-
Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
В мужском обществе
Судя по фотографиям и видеоматериалам информационных агентств, на улицах Афганистана снова стало людно и шумно. Рестораны в Герате, похоже, опять открылись для посетителей. Но в глаза сразу бросается то, что за столиками сидят исключительно мужчины, некоторые из них одеты в традиционную для Афганистана курту - рубашку длиной до колен. Женщин на улицах почти не видно.
-
Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Учиться - только по отдельности
Этих студентов в частном университете в Кабуле отделяет друг от друга занавес от потолка до пола: в вузах уже официально объявлено о гендерной сегрегации. "Совместное обучение противоречит принципам ислама, а также национальным ценностям, обычаям и традициям", - заявил в Кабуле исполняющий обязанности министра высшего образования Абдул Баки Хаккани.
-
Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Утраченные права и свободы
По дороге в мечеть в Герате: большинство прав и свобод, которые обрели женщины в Афганистане за годы пребывания там союзных войск, после прихода к власти талибов были утрачены. Талибы уже запретили женщинам заниматься спортом и участвовать в общественной деятельности.
-
Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Постоянный контроль на дорогах
Характерной особенностью городского пейзажа в Афганистане стали контрольно-пропускные пункты и проверки на дорогах. Люди боятся вооруженных до зубов талибов - и поэтому хотят привлекать к себе как можно меньше внимания. Западную одежду носят все меньше и меньше.
-
Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Талибы захватили поместье своего врага
Многие виллы и дворцы сменили владельцев. Эта оранжерея и поместье в кабульском районе Шерпур еще недавно принадлежали Абдулу Рашиду Дустуму, афганскому полевому командиру и бывшему вице-президенту. Боевики "Талибана" захватили дом одного из своих злейших врагов. Сам Дустум бежал в Узбекистан.
-
Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
В ожидании работы
Поденщики сидят на обочине дороги в Кабуле, надеясь, что им предложат какую-то работу. После прихода к власти талибов Афганистан переживает экономический кризис, и многие жители страны остались без работы. По данным ООН, в ближайшие месяцы населению Афганистана будут угрожать рост цен на продовольствие и бедность.
-
Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Борьба за свои права
Приход к власти талибов во многих городах страны сопровождался акциями протеста - такими, как эта перед президентским дворцом в Кабуле 3 сентября. Афганские женщины-активистки отстаивают свое право на образование и работу - несмотря на то, что талибы силой разгоняют мирные демонстрации.
-
Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Организация Объединенных Наций обеспокоена
По данным ООН, талибы все более жестоко расправляются с критиками режима. Для разгона мирных протестов радикальные исламисты используют палки, кнуты и боевые патроны, сообщило Управление по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН). Также сообщается, что по меньшей мере четыре демонстранта были убиты.
-
Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Кто поддерживает талибов
Но есть в Афганистане и те, кого вполне устраивает приход к власти "Талибана". Женщины на фотографии вышли на демонстрацию в сопровождении талибов, чтобы заявить о полном согласии с политикой этой группировки. Сторонницы талибов не поддерживают тех женщин, которые бежали из страны, и заявляют, что законы шариата полностью обеспечивают их безопасность.
-
Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов
Демонстративная поддержка курса талибов
Перед началом демонстрации в поддержку "Талибана" некоторых ее участников доставили в лекционный зал в одном из университетов Кабула. Для освещения акции были официально приглашены журналисты. Это резко контрастировало с враждебным отношением талибов к представителям СМИ на акциях протеста.
Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская