В Афганистане пропал сооснователь "Талибана" Абдул Гани Барадар

В руководстве радикального исламистского движения "Талибан", судя по всему, разгорелся острый конфликт, в ходе которого замглавы правительства Афганистана и сооснователь "Талибана" Абдул Гани Барадар вступил в резкий спор с одном из членов кабинета, сообщила британская медикомпания ВВС в среду, 15 сентября.

О конфликтах между различными фракциями "Талибана" сообщалось и ранее. Вопросы о местонахождении и состоянии здоровья главного афганского дипломата Барадара возникли еще 13 сентября, когда он не прибыл на переговоры с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. Барадар возглавлял делегацию талибов на переговорах с США в Катаре и считается одним из самых влиятельных лидеров в руководстве "Талибана".

Талибы 14 сентября опровергли сообщения о том, что Абдул Гани Барадар убит, обнародовав фрагмент аудиозаписи, на которой предполагаемый Барадар заверяет, что он находится "в поездке". Представитель "Талибана" заявил, что Барадар находится в Кандагаре.

Жестокий конфликт между двумя фракциями

Слухи о жестоком конфликте между так называемой "фракцией Дохи" и членами фракции Хаккани, которым в правительстве Афганистана принадлежат посты министров внутренних дел и по делам беженцев, стали циркулировать сразу же после возвращения "Талибана" к власти в середине августа.

53-летний Абдул Гани Барадар - не единственный член руководства "Талибана", чье местонахождение в настоящее время неизвестно. Так, с 2019 года ничего не известно о том, где находится духовный лидер "Талибана" мулла Хибатулла Ахундзада. По слухам, он погиб в результате нападения в Пакистане.

"Талибан" многие годы опровергал и смерть основателя этого радикального исламистского движения муллы Омара, подтвердив ее лишь в 2015 году. До этого талибы выпускали заявления от имени Омара.

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