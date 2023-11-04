В аэропорту Гамбурга мужчина удерживает в заложниках ребенка

Полиция ведет переговоры со злоумышленником. Он стоит в автомобиле прямо у пассажирского самолета и требует дать ему улететь в Турцию с его четырехлетней дочерью.

Аэропорт Гамбурга в ночь на воскресенье, 5 ноября, был закрыт полицией в связи с захватом заложника. По сведениям полиции, вечером 4 ноября вооруженный мужчина протаранил шлагбаум на въезде в аэропорт на автомобиле, в котором вместе с ним находилась его четырехлетняя дочь, и с тех пор не покидает терминал.

Как сообщает газета Bild , мужчине 35 лет. Он стоит на своем автомобиле непосредственно у пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines и требует возможности улететь со своей дочерью в Турцию. Пассажиров этого лайнера, уже находившихся на борту, эвакуировали.

Переговоры полиции со злоумышленником

К моменту публикации полиция вела переговоры со злоумышленником, продолжающим оставаться в автомобиле.

Ранее, находясь на дорожке для руления самолетов, он дважды выстрелил в воздух из пистолета и выбросил из машины две горящие бутылки. Пожарная служба аэропорта незамедлительно погасила их.

Тем временем администрация аэропорта опубликовала в соцсети X призыв ко всем пассажирам и встречающим не приближаться к воздушной гавани. Подъезды к аэропорту перекрыты, его работа полностью остановлена. На месте находятся спецподразделения полиции и психологи.

По предварительной информации, причиной произошедшего стал спор мужчины с матерью девочки о правах опеки. Вечером 4 ноября мать сообщила в полицию о похищении ребенка.

Гамбург сделал ставку на электробусы To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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