В аэропорту Гамбурга обыскивают самолет из Тегерана

Полиция получила письмо с угрозой нападения на самолет из столицы Ирана. Вскоре после посадки лайнера аэропорт Гамбурга прекратил обслуживание рейсов. Воздушное судно и багаж обыскивают.

Международный аэропорт Гамбурга на севере Германии в понедельник, 9 октября, временно прекратил прием и вылет всех авиарейсов. Причиной ситуации послужила угроза самолету из Тегерана, пишет агентство dpa. Движение лайнеров приостановлено с 12.40 по местному времени (13.40 мск), уточнила официальная представительница воздушной гавани.

Утром в федеральную полицию поступило электронное письмо, в котором говорилось об угрозе нападения на самолет из столицы Ирана, сообщил представитель полиции. Он не привел подробности.

Пассажиры и члены экипажа проходят контроль в отдельной зоне

Авиалайнер из Тегерана приземлился в аэропорту Гамбурга вскоре после полудня по местному времени и был направлен на отдельную площадку. Специалисты обыскивают как самолет, так и багаж. 198 пассажиров и 16 членов экипажа покинули воздушное судно и проходят контроль в отдельной зоне.

Представители аэропорта на момент публикации не объяснили, когда полеты будут возобновлены. Пассажирам рекомендовано отслеживать статус предстоящих рейсов.

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