В 2023-м в России возбудили 135 дел за "фейки" об армии

За 11 месяцев минувшего года в российские суды направлены 79 уголовных дел против 70 человек, обвиненных в распространении "фейков" об армии. По той же причине заблокированы или удалены свыше 69 тысяч сайтов.

В течение 11 месяцев 2023 года в России были возбуждены 135 уголовных дел по статье о "фейках" о российской армии, из них 79 дел против 70 человек следственные органы уже направили в суды. Об этом сообщает в понедельник, 8 января, ТАСС со ссылкой данные Генпрокуратуры РФ.

В предыдущем 2022 году были возбуждены 187 дел по этой статье, из до суда дошли 78.

По обвинению в распространении "фейков", "дискредитирующих" российские вооруженные силы и органы власти, в минувшем году были заблокированы или удалены более 69 тысяч сайтов, при том что Генпрокуратура направила в Роскомнадзор 555 требований о блокировке. В 2022 году соответствующие показатели были еще выше: удалены или заблокированы 128 тысяч интернет-ресурсов на 853 требования о блокировке.

Сайты подвергались блокировке в первую очередь за освещение войны в Украине, а также экономической ситуации в России, "угрозы применения ядерного оружия" и нарушений в ходе выборов осенью 2023 года.

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