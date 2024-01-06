  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Правосудие и законКанада

Россиянке отказали в гражданстве Канады за дело о "фейках"

Павел Мыльников
6 января 2024 г.

На Марию Карташеву завели уголовное дело по статье о "фейках" про армию РФ из-за поста о Буче. Оттава проверяет, является ли это обвинение поводом для отказа принять россиянку в гражданство Канады.

https://p.dw.com/p/4avhl
Флаг Канады на здании парламента в Оттаве
ОттаваФото: Sean Kilpatrick/empics/picture alliance

Власти Канады отказываются принимать россиянку Марию Карташеву в гражданство этой страны из-за заведенного на нее на родине уголовного дела по статье о "фейках" про армию РФ. Об этом канадские СМИ написали в пятницу, 5 января.

Карташева живет в Оттаве с 2019 года. В марте 2022 года она разместила в соцсетях пост об убийствах мирных жителей в украинской Буче, который и стал поводом для уголовного преследования в России.

Россиянка предоставила Канаде документы суда РФ

Девушка уведомила канадское министерство по делам иммиграции, беженцев и гражданства об открытом уголовном деле в России и в мае 2023-го предоставила ведомству переведенные судебные документы, отмечает газета Toronto Sun. Через несколько дней министерство вручило ей приглашение на церемонию получения гражданства, добавляет издание.

Однако пройти церемонию Карташевой не удалось, указывает телеканал CP24. По его сведениям, на предваряющем принесение присяги собеседовании будущих граждан спрашивали, было ли кому-либо предъявлено уголовное обвинение. Этот вопрос входит в перечень стандартных, добавляет CP24. Девушка объяснила свою ситуацию, в ответ на это чиновник не позволил ей продолжить церемонию.

В министерстве ссылаются на закон о гражданстве

Из канадских иммиграционных правил следует, что заявление лица о принятии в гражданство может быть признано недействительным или отклонено, если заявителю предъявлено обвинение в преступлении в другой стране, а инкриминируемое ему деяние является основанием для уголовного преследования в соответствии с Уголовным кодексом Канады, отмечает телеканал CBC.

"Исходя из доступной мне в настоящее время информации, на вас, по-видимому, могут распространяться запреты в соответствии с законом о гражданстве", - приводит CBC выдержку из письма представителя канадского министерства Карташевой. Россиянка уже подала объяснения по своему делу и ожидает ответа.

Басманный суд заочно приговорил Карташеву к восьми годам

Между тем в ноябре 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил живущую в Канаде россиянку к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении "фейков" об армии РФ. Суд также на четыре года запретил Карташевой администрировать сайты.

Смотрите также:

Германия перестанет выдавать гумвизы россиянам?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Belgien Brüssel | Olexandra Romantsova, ukrainische Menschenrechtlerin

Украинская правозащитница: Диалог с российскими антивоенными активистами - уникальный шаг

Украинская правозащитница: Диалог с российскими антивоенными активистами - уникальный шаг

Александра Романцова из "Центра гражданских свобод" - лауреата Нобелевской премии мира-2022 - в интервью DW о том, в каких случаях возможен диалог украинцев с россиянами и о результатах таких контактов.
Конфликты30 ноября 2023 г.
Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF)

Гуманитарные визы в Германию для россиян: что показал опыт года выдачи

Гуманитарные визы в Германию для россиян: что показал опыт года выдачи

ФРГ уже почти год выдает гуманитарные визы россиянам, которым грозит политическое преследование. DW - о сложившейся практике получения таких виз и о том, как за год изменилось рассмотрение заявок.
Права человека13 апреля 2023 г.
external

Российский антивоенный активист стал мишенью для нападок в Сербии (05.03.2023)

Российский антивоенный активист стал мишенью для нападок в Сербии (05.03.2023)

Сербия - одна из немногих стран Европы, которая предоставляет гражданам России безвизовый въезд. Российский активист Илья Зернов, находясь в России, публично выступил против вторжения в Украину и в итоге был вынужден бежать из страны. Он оказался в Белграде, столице Сербии, где стал объектом преследования со стороны пророссийских сербов за свое неприятие войны.
Общество5 марта 2023 г.04:27 мин.
Показать еще