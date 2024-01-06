Россиянке отказали в гражданстве Канады за дело о "фейках"
Власти Канады отказываются принимать россиянку Марию Карташеву в гражданство этой страны из-за заведенного на нее на родине уголовного дела по статье о "фейках" про армию РФ. Об этом канадские СМИ написали в пятницу, 5 января.
Карташева живет в Оттаве с 2019 года. В марте 2022 года она разместила в соцсетях пост об убийствах мирных жителей в украинской Буче, который и стал поводом для уголовного преследования в России.
Россиянка предоставила Канаде документы суда РФ
Девушка уведомила канадское министерство по делам иммиграции, беженцев и гражданства об открытом уголовном деле в России и в мае 2023-го предоставила ведомству переведенные судебные документы, отмечает газета Toronto Sun. Через несколько дней министерство вручило ей приглашение на церемонию получения гражданства, добавляет издание.
Однако пройти церемонию Карташевой не удалось, указывает телеканал CP24. По его сведениям, на предваряющем принесение присяги собеседовании будущих граждан спрашивали, было ли кому-либо предъявлено уголовное обвинение. Этот вопрос входит в перечень стандартных, добавляет CP24. Девушка объяснила свою ситуацию, в ответ на это чиновник не позволил ей продолжить церемонию.
В министерстве ссылаются на закон о гражданстве
Из канадских иммиграционных правил следует, что заявление лица о принятии в гражданство может быть признано недействительным или отклонено, если заявителю предъявлено обвинение в преступлении в другой стране, а инкриминируемое ему деяние является основанием для уголовного преследования в соответствии с Уголовным кодексом Канады, отмечает телеканал CBC.
"Исходя из доступной мне в настоящее время информации, на вас, по-видимому, могут распространяться запреты в соответствии с законом о гражданстве", - приводит CBC выдержку из письма представителя канадского министерства Карташевой. Россиянка уже подала объяснения по своему делу и ожидает ответа.
Басманный суд заочно приговорил Карташеву к восьми годам
Между тем в ноябре 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил живущую в Канаде россиянку к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении "фейков" об армии РФ. Суд также на четыре года запретил Карташевой администрировать сайты.
Смотрите также: