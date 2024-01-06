Россиянке отказали в гражданстве Канады за дело о "фейках"

На Марию Карташеву завели уголовное дело по статье о "фейках" про армию РФ из-за поста о Буче. Оттава проверяет, является ли это обвинение поводом для отказа принять россиянку в гражданство Канады.

Власти Канады отказываются принимать россиянку Марию Карташеву в гражданство этой страны из-за заведенного на нее на родине уголовного дела по статье о "фейках" про армию РФ. Об этом канадские СМИ написали в пятницу, 5 января.

Карташева живет в Оттаве с 2019 года. В марте 2022 года она разместила в соцсетях пост об убийствах мирных жителей в украинской Буче, который и стал поводом для уголовного преследования в России.

Россиянка предоставила Канаде документы суда РФ

Девушка уведомила канадское министерство по делам иммиграции, беженцев и гражданства об открытом уголовном деле в России и в мае 2023-го предоставила ведомству переведенные судебные документы, отмечает газета Toronto Sun . Через несколько дней министерство вручило ей приглашение на церемонию получения гражданства, добавляет издание.

Однако пройти церемонию Карташевой не удалось, указывает телеканал CP24 . По его сведениям, на предваряющем принесение присяги собеседовании будущих граждан спрашивали, было ли кому-либо предъявлено уголовное обвинение. Этот вопрос входит в перечень стандартных, добавляет CP24. Девушка объяснила свою ситуацию, в ответ на это чиновник не позволил ей продолжить церемонию.

В министерстве ссылаются на закон о гражданстве

Из канадских иммиграционных правил следует, что заявление лица о принятии в гражданство может быть признано недействительным или отклонено, если заявителю предъявлено обвинение в преступлении в другой стране, а инкриминируемое ему деяние является основанием для уголовного преследования в соответствии с Уголовным кодексом Канады, отмечает телеканал CBC .

"Исходя из доступной мне в настоящее время информации, на вас, по-видимому, могут распространяться запреты в соответствии с законом о гражданстве", - приводит CBC выдержку из письма представителя канадского министерства Карташевой. Россиянка уже подала объяснения по своему делу и ожидает ответа.

Басманный суд заочно приговорил Карташеву к восьми годам

Между тем в ноябре 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил живущую в Канаде россиянку к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении "фейков" об армии РФ. Суд также на четыре года запретил Карташевой администрировать сайты.

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