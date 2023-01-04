Таллинн стал "зеленой столицей Европы"-2023

Церемония передачи Таллинну титула "зеленой столицы Европы" состоится 21 января и будет транслироваться эстонским телеканалом ETV. Город уже много лет предпринимает конкретные шаги в области защиты экологии.

"Мы сосредоточены на том, чтобы в этот год был дан импульс изменениям, которые сделают город еще более экологичным. Эти изменения будут заметны повсюду в Таллинне - в уличном пейзаже, в отношении к своим обязанностям городских служащих и чиновников, а также в образе мышления горожан", - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт, представляя программу года "зеленой столицы Европы".

Статус "зеленая столица Европы"ежегодно присуждается Европейской комиссией городу, который особенно преуспел в области защиты окружающей среды и уделяет особое внимание повышению качества жизни горожан. Подать заявку на участие может любой город с населением более 100 тысяч человек из государств ЕС и стран-кандидатов, а также из Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии.

Заявки оценивает международное жюри, состоящее из экспертов и представителей Еврокомиссии и Европейского агентства по окружающей среде. Выбор победителя осуществляется по определенным экологическим, социальным и экономическим критериям. Среди них - меры, принимаемые городом для защиты климата, плотность автотрафика и мобильность жителей, качество водыи воздуха, утилизация отходов и так далее.

Статус присуждается для того, чтобы поддержать населенные пункты, которые считаются пионерами в области внедрения высоких экологических и жизненных стандартов, а также, чтобы популяризировать по всей Европе достойные подражания модели в области охраны окружающей среды. Кроме почетного звания победитель получает призовой фонд в размере 600 тысяч евро. Конкурс на звание "зеленой столицы Европы" проводится с 2010 года. Его победителями уже становились финский Лахти, португальский Лиссабон, норвежский Осло, нидерландский Неймеген, немецкие Эссен и Гамбург и другие города.

Почему именно эстонская столица?

К Таллинну титул "зеленой столицы Европы" перешел от Гренобля, неофициальной столицы французских Альп. Это первый случай, когда балтийский город получил такой статус. Благодаря чему он опередил конкурентов?

Во-первых, город представил убедительный план по защите климата с целью достижения климатической нейтральности. В соответствии с ним, столица Эстонии обязалась сократить выбросы на 40 процентов к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Кстати, к тому моменту и весь Евросоюз уже должен стать климатически нейтральным, то есть так перестроить экономику, чтобы достичь нулевых выбросов парниковых газов в атмосферу.

Во-вторых, Таллинн уже много лет предпринимает конкретные шаги в области сохранения экологии. Так, например, с 2013 года таллиннцы могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, который, в свою очередь, должен стать к 2035 году нейтральным по выбросам углекислого газа.

Жители Таллинна имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте Фото: Guo Chunju/Photoshot/picture alliance

Трамваи в городе уже на 100 процентов заряжаются от возобновляемых источников энергии. Если же говорить о чистоте воздуха, то, в общей сложности, одна треть площади в Таллинне покрыта зелеными насаждениями, в каждом районе есть скверы, а на принадлежащих городу землях установлены не менее 80 ульев, что говорит о хорошей экологии - ведь пчелы очень чувствительны к изменениям окружающей среды и поэтому играют роль природных маркеров экологического мониторинга. Кроме того в Таллинне проложены около 300 километров велосипедных дорожек.

Заметно, что власти города и его жители делают все возможное для гармоничного сосуществования природы и человека. Дополнительно в этом году в программе "зеленой столицы Европы" запланированы еще около 60 новых проектов, которые затем примут участие в выставке "Зеленые инновации" осенью 2023 года.

Таллиннцы активно участвуют в судьбе города

Программа "Таллинн - зеленая столица Европы - 2023" включает в себя различные тематические блоки, среди которых "Инклюзивный город", "Устойчивый город", "Обучающийся город".

Цель мероприятий блока "Инклюзивный город" - обеспечить более тесное взаимодействие и диалог между жителями и администрацией Таллинна, чтобы горожанам была доступна информация о деятельности города, а власти, в свою очередь, слышали и учитывали предложения людей по улучшению городского пространства.

Примечательно, что таллиннцы активно участвуют в судьбе города. На официальных сайтах, интернет-платформах и в соцсетях создаются группы и проводятся конкурсы, голосования и обсуждения тех или иных мероприятий. Складывается ощущение, что даже мельчайшие изменения происходят с ведома и при участии жителей. К примеру, недавно всем городом решали, в каких еще местах установить новые фонтанчики с питьевой водой.

Порт в Таллинне Фото: picture-alliance/prisma

Одним из важных проектов Таллинна в рамках программы "зеленая столица Европы"стал проект по повышению привлекательности для посетителей уникального глинтового плато, расположенного в городе. В рамках конкурса на лучшую идею были рассмотрены 400 заявок, а победило предложение создать там парковую зону протяженностью около девяти километров. Победитель конкурса получит приз в 12 тысяч евро.

"Мы планируем превратить эту территорию в полноценную зону отдыха для всех жителей города, а также защитить биоразнообразие Таллинна и повысить экологическую осведомленность горожан", - отметил в одном из интервью столичный вице-мэр Владимир Свет.

В рамках блока "Устойчивый город", кроме Глинтового парка, запланированы проекты по озеленению и благоустройству городского пространства: создание коридора для насекомых, посадка фруктовых деревьев, переносные парки, популяризация экономики "замкнутого цикла" и т.д.

Мероприятия блока "Обучающийся город" будут направлены на экологическое просвещение и образование детей и взрослых. Они должны помочь горожанам адаптироваться к происходящим изменениям и понять, почему так необходимо сохранить окружающую среду, и какой реальный вклад можно внести в ее защиту. В таллиннских детсадах и школах уже стартовала экологически-образовательная программа, которая учит предотвращать и сокращать образование бытовых отходов, а также морского мусора.

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