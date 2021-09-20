 Устроившего взрыв в православной гимназии в Серпухове приговорили к 13 годам | Новости из Германии о России | DW | 25.07.2022

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Россия

Устроившего взрыв в православной гимназии в Серпухове приговорили к 13 годам

Юноша, устроивший взрыв на территории Введенского Владычного женского монастыря в подмосковном Серпухове, приговорен судом к 13 годам колонии строгого режима. Прокурор просил назначить на год больше.

Судейский молоток

Серпуховской городской суд в Московской области в понедельник, 25 июля, вынес приговор по уголовному делу 18-летнего Владислава Струженкова, который в декабре 2021 года устроил взрыв в православной гимназии на территории Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове.

В результате пострадали 12 человек, тяжелые ранения получил и сам юноша. Свою вину Струженков, который раньше учился в этой гимназии, признал, однако получил суровое наказание - 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Гособвинение просило назначить на год больше. Кроме того, суд назначил молодому человеку штраф в размере 205 тысяч рублей и ограничение свободы на 1 год.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел возраст подсудимого, полное возмещение материального ущерба, полное признание вины, раскаяние, а также наличие у него онкологического заболевания.

Преступление под влиянием видеороликов

Как заявил судья, подсудимый, в соответствии со своими утверждениями, после совершения взрыва намеревался покончить с собой, а также говорил, что в последний момент решил отказаться от своих планов и взорвал бомбу в дверном проеме на входе в учебное заведение, а не в помещении. Однако суд не принял эти доводы.

По версии следствия, молодой человек задумал преступление под влиянием видеороликов о нападениях подростков на школы.

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    Автор: Сюзанне Кордс, Наталия Королева


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