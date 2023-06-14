День 476-й войны: ВСУ продвигается у Бахмута и на Запорожье

На 476-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Контрнаступление Украины

За минувшие сутки украинские войска продвинулись по двум направлениям, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. "Бахмутское направление - на разных участках прошли вперед от 200-500 метров. На Запорожском направлении прошли вперед от 300-350 м", - написала она в Telegram. По словам Маляр, на Бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка, на Мариупольском направлении - в районах Новоданиловки и Новопокровска. "Враг несет потери как в живой силе, так и в технике и вооружении. К примеру, за вчерашние сутки враг потерял артиллерийскую батарею самоходных орудий, 2 комплекса РЭБ, сосредоточение автомобильной техники (до 10 ед.), радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы, ЗРК", - уточнила она.

Минобороны Великобритании отметило активизацию российской тактической авиации на фоне контрнаступления ВСУ. "В последние две недели наблюдается всплеск боевых вылетов российской тактической авиации, особенно над югом Украины. Это почти наверняка является ответом на сообщения об усилении украинских наступательных операций, поскольку Воздушно-космические силы России (ВКС) пытаются поддержать наземные войска ударами с воздуха", - полагают в Лондоне. Несмотря на это, ежедневное число боевых вылетов ВКС остается намного ниже пикового значения в 300 боевых вылетов в день, которое фиксировалось в начале вторжения в Украину, отмечает Минобороны в Лондоне.

Вооруженные силы Украины за прошедшие 10 дней потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, утверждает официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков. "Всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории", - заявил Конашенков.

НАТО довольна успехами Украины

В НАТО видят успехи украинской армии в освобождении территорий, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. "Прогресс, который мы наблюдаем, является свидетельством мужества и усилий украинских вооруженных сил", - отметил он, подчеркнув, что поддержка стран НАТО меняет ситуацию на поле боя. По его словам, чем больших успехов добьется Украина, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров и тем больше вероятность того, что Владимир Путин поймет, что не может победить на поле боя, а должен вести переговоры о справедливом мире.

Воздушные удары по Украине

По уточненным данным Генштаба ВСУ, минувшей ночью в ходе ракетно-авиационного удара по Украине российские войска применили 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22, 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и 10 иранских ударных дронов типа "Shahed-131/136". Всего в течение суток по территории Украины было нанесено 37 авиаударов, а также совершено 32 обстрела из РСЗО, говорится в вечерней оперативной сводке Генштаба. На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где сосредоточены основные усилия российских сил, за сутки состоялось 39 боевых столкновений. Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, ракетные войска и артиллерия поразили 11 районов сосредоточения живой силы, 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника, указывается в сводке.

Число жертв российского ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 12 человек, сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. "Сегодня в нашем городе День траура. К сожалению, жертв уже 12 - ночью от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, умер 67-летний мужчина", - написал он в Telegram.

После очередного российского обстрела Украины ракетами "Калибр" в Офисе президента Украины (ОПУ) вновь призвали мировое сообщество бороться с обходом санкций, в результате которого Россия до сих пор имеет возможность производить ракеты. В каждой из ракет "Калибр", которые минувшей ночью убили мирных жителей Одессы, "имеется не менее 40 иностранных комплектующих", сообщил глава ОПУ Андрей Ермак. "Без микроэлектроники Россия не сможет их производить. Санкции необходимо усилить, в частности, против тех, кто помогает стране-террористу получать комплектующие к вооружениям", - подчеркнул он.

Украинские удары по России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что его регион вновь подвергся обстрелам со стороны Украины. По его словам, больше других пострадал Шебекинский городской округ, где зафиксировано 22 прилета: 12 минометных снарядов выпущено по селу Белянка, 8 минометных снарядов - по селу Середа, 2 - по МАПП Шебекино. Кроме того, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 3 снаряда, 3 гранаты сброшено с беспилотников. По данным Гладкова, в Валуйском городском округе один минометный снаряд выпущен по селу Новопетровка. Пострадавших и разрушений в этих населенных пунктах нет. В Грайворонском горокруге по территории близ села Дроновка выпущено 3 минометных снаряда. Пострадавших нет, но поврежден один частный дом. В том же округе совершено 6 минометных обстрелов территории рядом с КПП на границе с Украиной и 7 минометных обстрелов села Сподарюшино.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о том, что его приближенный - депутат Госдумы Адам Делимханов ранен или убит. "Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен", - написал он в Telegram, опубликовав фотографию, на которой сам Кадыров, Делимханов и еще два чеченских чиновника сидят перед картой. Когда это фото было сделано, неясно. Ранее из Украины и России поступали противоречивые сведения о ранении или гибели Делимханова. По данным одного украинского военного, депутат из Чечни был убит при обстреле в Приморске вместе с сотнями военных РФ. В России заявили, что Делимханов не убит, а ранен, но достоверных подтверждений не привели.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался подписывать контракт с министерством обороны РФ, несмотря на требование президента Владимира Путина. "Государство должно участвовать в социальных гарантиях для ветеранов, для бойцов, которые выполнили задачу. Поэтому, когда мы начинали участвовать в этой войне, то никто не говорил, что мы обязаны будем заключить договоры с министерством обороны. Никто из бойцов ЧВК "Вагнер" не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет", - сообщил Пригожин в своем Telegram-канале. Он выразил надежду на компромиссное решение Госдумы и президента о социальных гарантиях.

Западная помощь Украине

Нидерланды намерены начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в ближайшие месяцы. "Я только что сообщила Палате представителей о новой поддержке Украины. Мы начнем обучение на F-16 в течение нескольких месяцев", - сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. В сообщении говорится, что в настоящее время Нидерланды вместе с партнерами работают над созданием учебного центра F-16 в одном из восточноевропейских государств-членов НАТО. Ранее датское агентство Ritzau сообщило, что Дания планирует приступить к обучению украинских пилотов на F-16 с августа. Нидерланды и Дания возглавляют авиационную коалицию по обучению пилотов ВСУ на истребителях F-16.

Эстония передаст Украине большой пакет снаряжения, чтобы помочь в преодолении последствий разрушения плотины Каховской ГЭС, сообщила премьер-министр страны Кая Каллас. "Ежедневно мы становимся свидетелями огромного ущерба, причиненного разрушением Россией плотины Каховской ГЭС. Мы все должны продолжать помогать смягчать последствия экоцида. Эстония отправляет Украине новый большой пакет снаряжения, включая шланги, насосы, лодки, сухие костюмы, спасательные жилеты", - сообщила Каллас.

Усиление оккупационного режима на оккупированной Херсонщине

Российские силы воспользовались последствиями подрыва Каховской ГЭС для усиления оккупационного режима на контролируемой ими территории Херсонской области, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. "С началом массовой эвакуации населения из затопленной местности командование российских оккупационных войск ввело дополнительные жесткие фильтрационные меры по выявлению граждан с проукраинскими настроениями. На блокпостах российские военнослужащие за разрешение уехать людям в безопасные места заставляли их платить значительные суммы денег и отдавать обнаруженные в ходе обысков ценные вещи и драгоценности", - утверждает Маляр.

Захватившие Запорожскую АЭС россияне препятствуют переводу в безопасный режим "холодного" останова энергоблока №5, заявила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ). Ведомство отметило, что пятый энергоблок станции остается единственным из шести, который находится в режиме "горячего" останова и продолжает потреблять дефицитную воду из пруда-охладителя. По данным ГИЯРУ, российские силы не позволяют украинскому персоналу ЗАЭС выполнить распоряжение Госатомрегулирования от 8 июня, касающееся пятого энергоблока. Данные действия являются грубым нарушением законодательства в сфере использования ядерной энергии со стороны "фейковой эксплуатирующей организации" и российских военных оккупантов, заявил и.о. председателя ГИЯРУ Олег Кориков.

Визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на захваченную Россией Запорожскую АЭС отложен по соображениям безопасности, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Накануне Гросси прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. 14 июня глава МАГАТЭ должен был отправиться с визитом на ЗАЭС. "Гросси в Украине. Вопрос с его визитом на ЗАЭС должен решиться в ближайшие дни. Я не могу давать оценку ситуации - продолжаются боевые действия, и ситуацию оценивают военные. Это ответственность за жизнь", - пояснил Галущенко.

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