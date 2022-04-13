 Уроженка России станет новой уполномоченной по переселенцам в ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 13.04.2022

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Германия

Уроженка России станет новой уполномоченной по переселенцам в ФРГ

Натали Павлик (СДПГ) станет новой уполномоченной германского правительства по делам немцев-переселенцев и нацменьшинствам. Она - родом из Тюменской области.

Натали Павлик

Натали Павлик

Натали Павлик (Natalie Pawlik), член Социал-демократической партии Германии (СДПГ), станет новой уполномоченной германского правительства по делам немцев-переселенцев и национальным меньшинствам в ФРГ. Кабинет министров в среду, 13 апреля, принял решение о ее назначении, сообщили в МВД ФРГ. Павлик вступит в должность 14 апреля.

"Я очень рада, что мы заручились молодым политиком, который благодаря своим биографии и опыту получает особое доверие", - отметила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

Родилась в Тюменской области

Натали Павлик родилась в 1992 году в поселке Восток Тюменской области России. Она - из семьи российских немцев-переселенцев и оказалась в Германии в шестилетнем возрасте.

"Будучи дочкой мигрантов, я на себе узнала, как тяжело в этом обществе тому, для кого немецкий - только "второй родной язык", а у родителей нет средств на репетиторов, уроки музыки или верховой езды. Моя биография все время была для меня стимулом сделать это общество справедливее и лучше", - отмечала Павлик. Она выражала уверенность, что представители нацменьшинств и переселенцев "заслуживают признания и возможности участия" в общественной жизни ФРГ, и хотела поддержать их в этом.

Павлик - член отделения СДПГ в Гессене

Как и Фезер, Павлик - член отделения СДПГ в земле Гессен. Она сменит на посту омбудсмена представителя Христианско-социального Союза (ХСС) Бернда Фабрициуса (Bernd Fabritius). Глава МВД Германии поблагодарила его за проделанную работу. Она продолжит взаимодействовать с Фабрициусом, занимающим также должность главы германского Союза изгнанных (Bund der Vertriebenen). Он объединяет представителей немецких семей, которые были вынуждены покинуть места постоянного проживания в Восточной Европе и после Второй мировой войны переселиться на территорию, принадлежащую Германии сегодня.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фэзер высказалась по поводу пророссийских акций в ряде городов Германии. "Давайте не будем обманываться: это очень маленькое, но громкое меньшинство. Я уверена, что большинство граждан с российскими корнями осуждают эту войну (в Украине - Ред.), как и мы", - написала она в сети Twitter.

Бернд Фабрициус в свою очередь в интервью DW ранее высказал мнение, что "парочка чокнутых путинских сторонников, которые собираются в колонну и машут флагами, ни в коей мере не представляют ни немецкое общество, ни русскоязычную диаспору, ни российских немцев!"

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    Автор: Клаудиа Ден


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