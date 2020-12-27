 Ураган обесточил десятки тысяч домов во Франции | Новости из Германии о Европе | DW | 28.12.2020

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Европа

Ураган обесточил десятки тысяч домов во Франции

Из-за урагана "Белла" около 34 тысяч домов в центральных и восточных регионах Франции остались без электричества.

Двое людей наблюдают за волнами, врезающимися в маяк у берега в городе Порсподер в Бретани

Волны, вызванные ураганом "Белла", на побережье Атлантического океана в городе Порсподер в Бретани

Из-за урагана "Белла", случившегося в Великобритании и Франции в воскресенье, 27 декабря, в центральных и восточных регионах Франции оказались обесточены около 34 000 домов. В частности, отключение электроэнергии из-за стихии случилось в провинциях Овернь-Рона-Альпы, Бургонь-Франш-Конте и Эльзас, сообщает французское информагентство AFP со ссылкой на энергетическую компанию Enedis.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время в отдельных частях страны ожидаются также сильные снегопады.

Ранее из-за непогоды отключения электричества произошли в 18 000 домах в расположенных на берегу Атлантического океана регионах Бретань, Нормандия и О-де-Франс. Как пишет онлайн-издание RFI, сила ветра, вырывавшего с корнем деревья, достигала в этих регионах 136 км/ч. Ситуацию осложняли ливни. В то же время на вершине Эйфелевой башни в Париже скорость порывов ветра, согласно замерам, доходила до 145 км/ч.

Подтопления домов 27 декабря случились и в восточной части Англии. 1300 жителям юго-востока страны было рекомендовано покинуть свои дома на период рождественских праздников. По оценке синоптиков, продолжающийся шторм может привести к дальнейшему повышению уровня воды в реках.

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    Автор: Максим Нелюбин


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Шторм и наводнения на севере Германии

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Сообщение онлайн-издания RFI о последствиях урагана "Белла" во Франции и Великобритании

18 000 homes without power as Storm Bella sweeps through France

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