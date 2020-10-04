 Ураган ″Алекс″ привел к жертвам в Италии и во Франции | Новости из Германии о Европе | DW | 05.10.2020

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Европа

Ураган "Алекс" привел к жертвам в Италии и во Франции

Последствия непогоды ощущаются в Лигурии и близ Ниццы, в Австрии погиб ребенок, в Швейцарии под водой оказались участки автомагистрали A2.

Ураган Алекс обрушился на побережье близ Ниццы

Ураган "Алекс" обрушился на побережье близ Ниццы

В результате обрушившегося на Италию урагана "Алекс" в курортном городе Сан-Ремо и ряде других населенных пунктов Лигурии на побережье Средиземного моря погибли минимум пять человек. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщило агентство ANSA.

Тысячи человек лишились света из-за обрыва линий электропередачи. Между тем власти по-прежнему предупреждают об угрозе наводнений, в частности, в районе реки По на севере страны. В области Пьемонт на северо-западе ущерб нанесен ряду улиц и мостов, подтоплены улицы. Власти коммуны Лимоне-Пьемонте заявили о "катастрофической ситуации".

Непогода привела к жертвам и во Франции. Так, по данным агентства AFP, ссылающегося на пожарных, в коммуне Сен-Мартен-Везюби в департаменте Приморские Альпы в автомобиле был обнаружен труп мужчины. По официальным данным, минимум восемь человек пропали без вести, в частности, двое пожарных. По словам премьера Жана Кастекса, посетившего пострадавший регион, власти опасаются, что число погибших может возрасти В горной местности к северу от Ниццы на время прервалась связь с рядом деревень. Тысячи домохозяйств лишились электричества, произошел коллапс телефонной сети. Доставку воды и продуктов взяли на себя спасатели.

В Австрии спасательным службам также пришлось неоднократно устранять последствия падений деревьев и подтоплений. По данным dpa, четырехлетняя девочка погибла под стволом одного из деревьев. В Швейцарии под водой оказались участки автомагистрали A2, ее перекрыли.

Ранее сообщалось, что ураган "Алекс" обрушился на побережье Средиземного моря в ночь со 2 на 3 октября. В результате во Франции около 30 тысячи домов остались без электричества. По данным французских метеорологов, в регионе за десять часов выпала годичная норма осадков. "Мы столкнулись с бедой, подобной которой я еще не переживал в департаменте Приморские Альпы", - отмечал мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

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