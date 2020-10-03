На Францию и Италию обрушился разрушительный ураган

Во Франции в результате наводнения, вызванного ураганом "Алекс", бушевавшим в ночь со 2 на 3 октября, в городе Ницца и прилегающем к нему регионе, затопленными оказались целые деревни. Как сообщает в субботу, 3 октября, онлайн-издание Rfi, в департаменте Приморские Альпы к тому моменту пропавшими без вести числились как минимум восемь человек, в том числе один жандарм и двое сотрудников службы спасения.

Кроме того, из-за урагана около 30 тысячи домов по всей стране остались без электричества. По данным французских метеорологов, в департаменте Приморские Альпы за десять часов выпала годичная норма осадков. "Мы столкнулись с бедой, подобной которой я еще не переживал в департаменте Приморские Альпы", - заявил в этой связи мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

Макрон выразил соболезнования пострадавшим от стихии

Комментируя ситуацию, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что, "он очень обеспокоен итоговыми цифрами (отражающими число пострадавших и уровень разрушений. - Ред.)". В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в Twitter выразил соболезнования пострадавшим во время урагана и поблагодарил сотрудников спасательных служб. "Вместе мы выдержим эту проверку на прочность", - написал он. Ожидается, что 7 октября правительство Франции объявит в пострадавших регионах режим чрезвычайного положения.

Последствия урагана "Алекс" в Италии

Не менее драматичной оказалась ситуация на севере Италии, где из-за стихии погибли как минимум два человека. В провинциях Пьемонт и Лигурия реки вышли из берегов, многие деревья были вырваны с корнем, а в автономной области Валле-д' Аоста некоторые поселения оказались отрезаны от внешнего мира из-за оползней и обрушившихся мостов.

Так же, как и во Франции, многие дома на севере Италии остались без электричества, десятки людей считаются пропавшими без вести. Группа немецких туристов, путешествовавших в провинции Пьемонт в горах, была найдена службой спасения и доставлена в безопасное место, сообщает агентство dpa.

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