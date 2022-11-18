Уникальную коллекцию новогодних открыток показывают в Базеле

Праздничные открытки из Чили, Ирана, Китая, Японии и, конечно, стран Европы, - поздравления, написанные от руки, до сих пор особенно ценятся по всему миру. Выставка в базельском Музее культур проходит до 8 января.

На выставке "С праздником! Рождественские и новогодние открытки" , открывшейся в пятницу, 18 ноября, в Музее культур в швейцарском Базеле, представлены рождественские и новогодние открытки за период почти в два века. Как говорит куратор экспозиции Александр Бруст (Alexander Brust): "Несмотря на цифровую революцию, особо важными в конце года в разных культурах и странах являются поздравления, написанные от руки. Традиционное или даже старомодное оформление праздничных открыток раз в году является неким "особым способом поддержания отношений между людьми".

Европейские открытки начала XX века Фото: 2022 Museum der Kulturen Basel

До 8 января на выставке можно увидеть около 350 открыток, подписанных и отправленных в промежуток с 1820 года и до наших дней. Среди них есть и замысловатые новогодние поздравления, и романтические послания, и открытки с религиозными мотивами.

Диапазон мотивов огромен, но ожидаемо преобладают религиозные и зимние изображения. Это библейские сцены Рождества, ангелы, звезды, заснеженные пейзажи, Санта Клаус и елки.

Представленная коллекция включает в себя открытки не только из Европы, но также из Китая, Ирана, Израиля, Японии и других стран. Отправители по всему мира желают друг другу одного и того же: радости, надежды, мира, справедливости, счастья, здоровья и, конечно, любви.

Рождественская открытка из Чили Фото: 2022 Museum der Kulturen Basel

Например, открытки из Латинской Америки 1980-х годов, когда жители страдали от диктатур и гражданских войн, иллюстрируют мечты о свободе и мире. И заставляют нас задуматься... Во многих культурах начало года - это время перемен, перехода к новому, ожиданий и начинаний.

По словам организаторов выставки, посетителей ждут практические советы и мастер-классы по написанию собственных рождественских и новогодних открыток.

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